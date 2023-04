Nicușor Dan și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Spune că a schimbat fața Bucureștiului

Nicușor Dan a vorbit despre candidatura sa la alegerile pentru Primăria Capitalei din anul 2024. Edillul a comentat și ultimul sondaj, care a arătat că are șanse de 8% de a câștiga aceste alegeri. Primarul a continuat prin a spune că el nu crede în acest sondaj și nici în modul în care a fost prezentat în spațiul public. Nicușor Dan a susținut că Bucureștiului s-a schimbat considerabil de când și-a început mandatul.

„Am văzut un sondaj în care aveam 23, eu ca persoană individuală în condiţiile în care celelalte partide aveau candidaţi… în fine. Putem să facem o evaluare, au trecut doi ani şi jumătate: ce pot să spun este că am găsit un oraş în faliment şi l-am făcut credibil financiar. După ani de zile în care sistemul de termoficare mergea de la an la altul mai rău el merge spre bine, deşi mai avem mult. De la mai rău mergem spre mai bine”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan va candida la alegerile din anul 2024

Actualul primar a mai adăugat că problema Bucureștiului este că orașul a avut o administrare defectuoasă în ultimele trei decenii. „Eu vreau, desigur. Şi voi candida, da. Oraşul acesta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani”, a subliniat Nicușor Dan. Edilul a explicat că la preluarea mandatului său Capitala avea o datorie de 555 de miliaone de lei și nicio bancă nu voia să ofere împrumuturi.

„E ca în medicină: în momentul în care un organism se adânceşte în boală îi ia mult mai mult timp ca să-şi revină. Am luat un oraş în faliment. Noi în 2022 şi în 2023 am avut de făcut acelaşi exerciţiu: să rostogolim 555 de milioane şi am avut subscriere dublă. Am recâştigat încrederea pieţei financiare şi aşa cum este zona financiară aşa au fost toate celelalte zone şi când ai un organism bolnav durează până când să-l faci sănătos”, a mai spus Nicușor Dan la Europa FM.