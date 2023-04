Moartea jurnalistei Iulia Marin. Libertatea, prima reacție oficială: „Știam la momentul angajării că avea suferințe psihice”

Scandalul din presa românească provocat de moartea jurnalistei Iulia Marin este departe de a se fi încheiat. Problemele de sănătate despre care tânăra a vorbit în spațiul public i-a făcut pe unii jurnaliști să se întrebe dacă ea era aptă pentru o astfel de meserie. Victor Ciutacu și postul România TV au cerut explicații de la reprezentanții Libertatea, publicație pentru care jurnalista lucra.

După mai multe zile de scandal, a apărut și o primă reacție oficială a reprezentanților Libertatea. Aceștia au ținut să răspundă la una dintre cele mai dese întrebări puse în ultima perioadă. Iulia Marin era aptă de muncă și a lucrat într-un mediu unde a avut respect, responsabilitate și sprijin, se arată în documentele publicate de Ringier.

Potrivit legii, atunci când concediul medical depășește 90 de zile calendaristice într-un an întreg, este nevoie de un nou control medical care să ateste dacă persoana în cauză are sau nu capacitate de muncă. Acesta nu a fost și cazul regretatei jurnaliste Iulia Marin. Ea a avut, în 2022, concediu medical de 41 de zile lucrătoare, echivalentul a 57 de zile calendaristice, potrivit documentelor din dosarul HR al Ringier România și comunicării Ringier către redacție.

Niciunul dintre documentele cu privire la starea de sănătate a jurnaliste decedate nu arăta că aceasta ar fi lipsită de discernământ.

Conducerea Libertatea cunoștea starea de sănătate a jurnalistei

În reacția oferită de reprezentanții publicației Libertatea, aceștia au precizat Iulia Marin s-a angajat pe 16 martie 2020 și se cunoșteau problemele psihice pe care aceasta le avea.

„Iulia Marin s-a angajat la Libertatea pe 16 martie 2020. Știam la momentul angajării că avea suferințe psihice, inclusiv o tentativă de sinucidere, dar legea română și cultura Ringier sunt incluzive. Discriminarea este interzisă atât la angajare, cât și în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În cunoștință de cauză, am ales să lucrăm împreună cu Iulia, așa cum lucrăm laolaltă oameni cu diferite suferințe și boli. Am face aceeași alegere și astăzi, de a munci împreună cu Iulia. Iulia Marin a lucrat trei ani și a fost angajată din prima zi până în ultima zi cu contract de muncă pe termen nedeterminat.

La Libertatea, programul este de cinci zile pe săptămână și se respectă, precum și concediile de odihnă sau recuperarea zilelor libere legale. Salariul este confidențial, pentru Iulia au existat două măriri de salariu în acești trei ani, de aproximativ 20%. În afară de prima anuală generală de Crăciun, oferită tuturor angajaților Ringier, Iulia Marin a primit și bonusuri pentru valoarea muncii ei, de asemenea confidențiale.

Iulia Marin ne-a informat că are probleme, le tratează, a ales și am ales să lucrăm împreună. Toate celelalte „soluții” vehiculate în aceste zile, că oameni cu suferințe psihice nu trebuie angajați sau că trebuie să nu lucreze „la vedere”, că angajatorul e obligat ca angajatul să nu facă „nimic stresant” sau că trebuie concediați când trec prin momente grele pentru ca, eventual, compania sau colegii să nu aibă probleme, nu au nicio consistență legală”, este o parte din mesajul transmis de reprezentanții Libertatea.

Care era programul jurnalistei Iulia Marin la Libertatea

Reprezentanții publicației au explicat modul în care lucrează cei 15 reporteri angajați. Aceștia nu se ocupă de actualitate, ci de subiecte speciale, cum ar fi reportaje, interviuri, investigații sau analize. Aceste subiecte nu au termen imediat de predare și au un grad mare de elaborare. În fișa postului, fiecare reporter are o normă de un articol de zi, însă această regulă nu se aplică. Reporterii lucrează chiar săptămâni întregi la unele articole, spun reprezentanții Libertatea.

„Nu există norme de audiență (rating online) pentru reporteri, redactori online sau editori, indiferent la ce departament lucrează.

Ca în orice redacție de presă liberă, Iulia a lucrat la subiectele pe care le afla singură sau pe care le găsea ori gândea împreună cu echipa. Libertatea ei de exprimare a fost pe deplin respectată.

Nu a fost obligată să lucreze la un subiect sau altul, reporterii pot declina participarea la un subiect din diverse motive, cum ar fi timpul, lucrul la alte subiecte sau alte situații.

În privința stresului, Iulia Marin a acceptat invitația conducerii redacției de a trece de la investigații către genuri mai puțin presante, ceea ce se va vedea în statisticile de la punctul următor.

Conducerea editorială a redacției a discutat regulat cu Iulia, precum cu fiecare dintre jurnaliști. În cazul Iuliei, ca și în alte cazuri de angajați care au situații specifice sau perioade mai grele, a fost îndrumată să se axeze pe știri, traduceri și subiecte mai ușor de realizat. Ceea ce, de asemenea, reiese din statistici”, explică reprezentanții publicației.

În ce condiții lucra regretata jurnalistă

În ultimul an, Iulia Marin a lucrat alături de unul sau mai mulți colegi la același subiect. Regretata jurnalistă a avut, în ultimele 12 luni, doar două investigații făcute singură și șase realizate în echipă. Reprezentanții Libertatea au precizat că unele dintre aceste investigații erau follow-up-uri, adică urmărirea în actele de instanță sau din surse deschise a unor anchete mai vechi.

„Nu a existat nicio presiune legată de timp, nu ca un privilegiu pentru ea, ci pentru că răbdarea face parte din structura de lucru a investigațiilor.

Bineînțeles că nu descriem un mediu lipsit de stres. Dincolo de talentul remarcabil, contribuția Iuliei Marin a rămas importantă prin seriozitate, integritate și faptul că a fost mereu responsabilă. A fost ajutată și a ajutat la rându-i, în această comunitate profesională.

În ultima vreme, când făcea investigații, Iulia lucra predominant la documentația pe baze de date, jurnalism de date, domeniu important pentru public, dar fără stresul contactului cu subiecții investigațiilor”, explică reprezentanții publicației pentru care a lucrat regretat Iulia Marin în ultimii trei ani.

În încheiere, reprezentanții Libertatea au spus că ei consideră „corect să răspundem cu informații, iar Iulia Marin ar înțelege asta, pentru că a fost un model de jurnalism corect, dedicat faptelor”, potrivit romaniatv.net.

Iulia Marin a vorbit despre locul ei de muncă cu o lună înainte de a muri

Pe 11 martie, cu aproximativ o lună înainte de a murit, jurnalista Iulia Marin a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care vorbește despre locul ei de muncă. Aceasta anunțata că au trecut trei ani de când lucra pentru Libertatea.

„M-am angajat aici, în primăvara lui 2020, la debutul pandemiei. Am lucrat mult de acasă, cu toate avantajele și dezavantajele care vin la pachet cu asta – însingurare, dar și flexibilitate. Am scris texte repezite, texte gândite, texte despre orice îmi părea mie important. Am căutat subiecte, mai ales asta, am o tolbă plină de subiecte și, mai nou, unele care mă entuziasmează. Am făcut și greșeli, le-am corectat, am mers mai departe”, este o parte din mesajul postat de regretata jurnalistă.

Regretata jurnalistă a scris la începutul lunii martie lucruri frumoase cu privire la munca sa pentru Libertatea. Ea a mărturisit că a fost inspirată de colegii ei și de multe ori a primit sfaturi constructive de la aceștia.

„M-au inspirat oamenii alături de care am lucrat, de la reporteri la editori, oameni care petreceau timp aplecați asupra fiecărui cuvânt dintr-un text. Am trăit transformarea acestui ziar și închegarea unei redacții care astăzi și-a creat o cu totul altă imagine. Am învățat mult, tot timpul, cu fiecare subiect la care am lucrat și încă mai am multe de învățat.

Am primit numeroase sfaturi bune, am petrecut timp cercetând fenomene din societate, fenomene despre care vreau să scriu pe viitor și am scăpat de sindromul impostorului care m-a bântuit vreo zece ani”, a mai scris la începutul lunii martie jurnalista pe rețelele de socializare.