Victor Ciutacu explică motivul care l-a determinat să vorbească despre cazul jurnalistei Iulia Marin. Ce răspunsuri îi cere lui Cătălin Tolontan

Victor Ciutacu, jurnalist la România TV, a vorbit în emisiunea pe care o moderează despre cazul jurnalistei Iulia Marin. Moartea tinerei a stârnit o adevărată revoltă în presa românească, mulți jurnaliști spunându-și public părerea despre problemele de sănătate pe care aceasta le avea dar și modul în care decurg lucrurile în presă.

Declarațiile făcute de Victor Ciutacu în legătură cu cazul jurnalistei Iulia Marin au stârnit multe revolte. El a decis să vorbească despre motivele care l-au determinat să dezbată public această situație. În cadrul unui interviu acordat celor de la Paginademedia.ro, jurnalistul a început prin a cere o serie de lămuriri lui Cătălin Tolontan.

„Singura întrebare la care aş dori să-mi răspundă colegul de la Libertatea Cătălin Tolontan e dacă, după tentativele de suicid şi internările repetate la Obregia, dosarul de angajat al Iuliei Marin conţine documente de la medici de specialitate care să confirme că ea mai era aptă să practice meseria asta păcătoasă”, spune Ciutacu în interviu acordat pentru Paginademedia.ro.

Întrebat de ce nu l-a sunat personal pe Tolontan să îl întrebe aceste lucruri, jurnalistul a răspuns că: „Pur şi simplu. Îl întreb public de două zile şi, deşi urmăreşte, nu răspunde. Poate află autorităţile statului”.

A făcut fost făcut un apel după toate declarațiile lui Victor Ciutacu care a strâns peste 1.500 de semnături. Acest lucru îl face pe jurnalist să se întrebe dacă s-a perfecționat propaganda sau dacă el este „un personaj determinant”.

„Mă gândesc că ori s-a perfecţionat propaganda, ori am devenit eu un personaj determinant pentru ţara asta plină de probleme.

Sunt mai multe semnături decât pe orice apel politic împotriva domnilor Iliescu, Năstase, Ponta sau Dragnea. Mişcarea #rezist pare încă vie. Cred că doar hiberna. Pare că am trezit-o”, a spus jurnalistul.

Ce de a vorbit Victor Ciutacu despre cazul jurnalistei Iulia Marin

Declarațiile jurnalistului de la România TV despre moartea tinerei au stârnit revoltă. Întrebat de ce a abordat acest subiect, el a susținut că este unul de notorietate și cunoștea povestea Iuliei.

„Findcă suntem televiziune de ştiri, pentru că moartea bruscă a unui om de 33 de ani cu notorietate publică e o ştire de impact, pentru că-i ştiam povestea tragică (surpriză, chiar din Libertatea şi de pe peagina ei de Facebook).

Şi, nu în ultimul rând, pentru cu eu îmi aleg subiectele, nu trebuie să-şi dea OK-ul înainte secţia Cenzură a judeţenei de partid”, a răspuns Victor Ciutacu.

Întrebat dacă a cerut părerea medicilor cu privire la boala jurnaliste și posibilitatea de a profesa, Ciutacu a spus că nu acesta era subiectul principal. A stat de vorbă cu medici și a consultat și legislația de specialitate. În plus, regretata Iulia Marin a vorbit pe larg despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Subiectul nu era boala ei, dar poate nu ştim noi bine să ne exprimăm româneşte. Am stat de vorbă cu medici, cum o fac de fiecare dată când am întrebări. N-ai vrea să ştii răspunsurile lor.

În plus, am consultat legislaţia de specialitate. Şi am întrebat dacă Ringier a respectat-o. Nu mai avem voie nici să întrebăm? Noi aşa am învăţat că se face meseria, întrebând, căutând, cercetând.

Un jurnalist trebuie să-şi facă meseria, una cu impact major, dacă e apt medical s-o facă. Cu toată compasiunea, diagnosticul şi simptomatologia, pe care Iulia însăşi le-a publicat cu largheţe, iar Libertatea i le-a promovat, nu au cum să nu ridice întrebări. În primul rând, asupra conduitei conducerii redacţionale”, a spus Victor Ciutacu în cadrul interviului.

Ciutacu a vorbit despre moartea Iuliei Marin doar pentru că era jurnalistă Libertatea?

Întrebat despre una dintre postările sale de pe Facebook cu privire la boala răposatei jurnaliste și modul în care Libertatea i-a distribuit textele, acesta susține că legătura este cinismul. Jurnaliștii l-au întrebat dacă ar fi abordat acest subiect în cazul în care tânăra ar fi lucrat la o altă publicație. Ciutacu a spus că nu are nimic cu publicația în sine, ci cu situația.

„Absolut niciuna. Dacă Tolontan mai are o urmă de onestitate, poate îţi spune de câte ori, de-a lungul coexistenţei noastre în breaslă, l-am ajutat cu informaţii şi/sau documente. Şi de ce, dacă sunt atât de detestabil, am avut, la propunerea lui, contract de editorialist cu ziarul pe care-l conducea editorial, Gazeta Sporturilor.

O să râzi, citesc zilnic Libertatea şi Gazeta. Pentru că-s unele dintre puţinele locuri în care mai găsesc subiecte de presă, nu doar comenzi propagandistice, activism politic deşănţat şi texte bulevardiere.

Aşa am aflat, citind, de existenţa Iuliei Marin, aşa i-am citit textul năucitor despre experienţa de la Obregia. Ştiu, citind îmi stric ochii, dar nu pot renunţa la obişnuinţa asta păcătoasă”, a spus jurnalistul România TV.

Victor Ciutacu a spus despre Iulia Marin şi Daniel Scorpie, că „oamenii ăia, tulburaţi psihic, produceau materiale de presă”. Întrebat care este legătura dintre boală și meserie, jurnalistul a susținut că nu i-a făcut incapabili pe cei doi, ci a făcut doar o constatare.

„N-a susţinut nimeni că e vreo legătură de cauzalitate. Nu i-a făcut nimeni, cu atât mai puţin eu, incapabili să practice această meserie. E o constatare. Doi oameni talentaţi, dar cu afecţiuni psihice, scriu şi publică în presă.

Întrebarea e dacă afecţiunile lor le pot afecta activitatea profesională, cu tot cu posibilele consecinţe care pot decurge de aici. Eu însumi am spus că Iulia era talentată şi percutantă şi că nu am informaţii că ar fi băgată în măgării. Ceea ce e un mare compliment din partea mea.

Iar cu Daniel am fost coleg la începuturile mele în meserie. Eu însumi am dat ştirea pe post când actualii săi colegi îl căutau disperaţi. După ce a fost găsit, a dispărut subit apelul lor”, a explicat Victor Ciutacu în cadrul interviului.

Motivul pentru care a vorbit despre cazul Iuliei Marin în două ediții consecutive

Întrebat dacă a contactat jurnaliștii de la Libertatea să le pună întrebări, Ciutacu a susținut că o serie de informații le deține de la ei. Totuși nu are întrebări pentru aceștia, în afară de cea adresată lui Cătălin Tolontan cu privire la capacitatea tinerei jurnaliste de a practica această meserie.

Jurnaliștii de la Paginademedia.ro l-au întrebat pe Ciutacu dacă a vorbit cu managementul editorial și care a fost reacția colegilor de la Realitatea TV după acel Apel.

„Am zilnic discuţii cu managementul editorial, nu suntem asociali. Inclusiv în privinţa subiectelor ne consultăm. Probabil şi d-aia am ajuns liderii audienţelor televiziunilor de ştiri.

Suntem naturali, talentaţi, avem vână, pare că destul de multă lume ne apreciază. Ce vorbim noi între noi ne priveşte strict pe noi.

Nu ştiu, că eram direct când a fost publicat apelul. N-au avut nici măcar rabdarea precaută să se termine a doua ediţie a emisiei pe această temă. Aşa-i când te grăbeşti. Azi sunt liber, dar cei care, într-adevăr, contează sunt cu mine. Bufeurile şi ochii daţi peste cap nu mă impresionează”, a explicat Ciutacu.

Întrebat cum ar reacționa dacă unul dintre colegii sau șefii lui ar suferi de o afecțiune asemănătoare cu cea a regretatei Iulia Marin, jurnalistul a răspuns că i-ar oferit persoanei în cauză toate susținerea sa.

„Cu compasiune, cum o fac de regulă. Şi cu sprijin concret. I-aş ajuta, dacă mi-ar cere, să ajungă la medicii la care (poate) nu au acces. Cum o fac de ani de zile, indiferent că leşină, se operează, se caută sau, pur şi simplu, sunt ipohondri. Asta e, sunt slab de refuz”, a explicat Victor Ciutacu.