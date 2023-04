Moartea Iuliei Marin împarte presa. Disputa din jurul problemelor de sănătate ale jurnalistei. Video

Jurnalista Iulia Marin, de la Libertatea, a fost găsită moartă, în locuință, de polițiști, conform anunțului făcut de colegii săi de redacție. Cu acest prilej, s-a vorbit despre problemele de săntătate cu care se confrunta, mai ales că aceasta nu le-a ascuns, vorbind deschis despre ele. De altfel, în ultima postare, preluată de toate publicațiile, Iulia Marin vorbea despre lupta pe care o duce cu depresia. Probabil că, pentru ea, să vorbească deschis despre cazul ei era și o formă de terapie.

După moartea tinerei jurnaliste, cazul a fost abordat de Victor Ciutacu într-o ediție a emisiunii pe care o moderează la Romania TV. Între altele, el s-a întrebat retoric dacă tânăra, care relata despre propriile probleme medicale, ar mai fi trebuit lăsată să publice articole și anchete ce ar fi putut leza anumite persoane.

După emisiune, Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial al publicației Libertatea, a făcut o postare lungă pe Facebook, în care a acuzat un „derapaj”, vorbind despre felul în care a fost prezentată moartea jurnalistei.

„DERAPAJ. Cum a prezentat România TV moartea ziaristei Iulia Marin: «Au folosit-o și au lăsat-o să moară. Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine»

Redacțiile Libertatea și Gazeta Sporturilor

«Oamenii ăia sunt tulburați psihic, că nu vreau să spun mai mult decât atât, produceau materiale de presă», a spus realizatorul Victor Ciutacu, miercuri seara, în segmentul de emisiune dedicat morții ziaristei de 32 de ani, de la Libertatea. Ciutacu s-a referit și la un ziarist GSP, «cu niște internări avute».

Despre moartea Iuliei Marin, România TV a titrat pe burtiere: «Cum au folosit-o și au lăsat-o să moară. Controversa decesului».

Libertatea și Gazeta Sporturilor vă prezintă transcrierea emisiunii, fără comentarii. Lăsăm publicul să cântărească singur. Am eliminat doar numele ziaristului Gazetei, indicat de România TV. Spre deosebire de Iulia Marin, el se poate apăra, dar poate fi și afectat de acest gen de relatare.

CIUTACU:

Și stătea undeva în fundul Militariului…

Ciutacu: «Deontoloagă la virguliță»

TURCESCU:

Îți plătești o chirie care nu e mică, e de câteva sute de euro. E greu, e complicat. Dar dacă ești prieten cu un astfel de om nu te apuci și plângi după ce-a murit.

CIUTACU:

Ipocrizia… Mă uitam frate sute de persoane care au tăguit-o. La ce mai folosește mortului? Să vadă că l-ați băgat în seamă. Dar mai mă întorc la o chestie care sigur nu va mai face foarte popular în breaslă, nici măcar nu sunt, dar o să insist să mă depopularizez și mai mult. Aceea a responsabilității angajatorului față de angajat și beneficiarul muncii lui, respectiv cititorul, privitorul și-așa mai departe. Băi, frate, fata asta făcea anchete de presă. Cu talent, din câte am înțeles și din câte am citit. Și destul de aplicată, tipul ăla de deontoloagă la virguliță.

PALADA:

Conștiincioasă.

CIUTACU:

Conștiincioasă. Fata asta făcea anchete după ce avusese trei tentative de suicid și trei intrări la spitalul 9, la Obregia. Da? Nu-ți pui tu problema tu ca angajator… Bun, fără să-i limitezi dreptul de muncă, Doamne ferește!, dacă fata aia e în deplinătatea facultăților mintale și dacă fata aia e în deplinătatea responsabilității de a-i pune niște anchete grele în brațe? Că nu știu, că poate Doamne ferește, dovadă că nu era stabilă psihic și emoțional că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Da. Ai vreo garanție, dincolo de scriitura corectă și de documentele prezentate, că ancheta aia e făcută în afara unei rătăciri, din desele rătăciri pe care le avea fata asta. Te întreb? E un al doilea caz în același trust de presă și n-am nicio problemă cu Tolontan. Nu mă apuc să-l învinovățesc acum. Dacă vă aduceți aminte acum vreun an de zile ăia de la Gazeta Sporturilor și de la Libertatea îl căutau pe … (n.r. Numele ziaristului de la GSP), jurnalist vechi, care tot așa plecase de acasă până la piață și nu s-a mai întors vreo trei zile. Pe …, mă rog, l-au găsit într-un apartament gol al soacrei sale. Și (n.r. el) tot așa, cu niște internări avute. Oamenii ăia sunt tulburați psihic, că nu vreau să spun mai mult decât atât, produceau materiale de presă. Tu ca angajator nu-ți pui problema, bă, dăm drumul pe piață la ce produce omul ăsta? Dincolo de talent, dincolo de profesionalism.

PALADA:

Politica editorială.

CIUTACU:

Asta e peste politica editorială…

(….)

Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine. Din ce am văzut, fata părea să nu fie băgată în măgării, dar repet strict la nivel…”, a scris Cătălin Tolontan pe Facebook.

Sorina Matei, despre responsabilitatea lui Cătălin Tolontan

La postarea sa a reacționat și jurnalista Sorina Matei, care a vorbit, tot într-un text postat pe Facebook despre responsabilitatea lui Cătălin Tolontan, în acest caz care a provocat un adevărat scandal.

„Cred că Tolontan n-are nicio responsabilitate

Observați că s-a umplut Facebook de anxioși, depresați, psihoterapeuți și de specialiști în orice în vânătoarea de likeuri. Pe drama extrem de sensibilă, delicată și de puternică a unei fete pe care n-a ajutat-o nimeni, se fac «liste» împotriva urii, promovând ura și se instigă la închiderea de televiziuni. Iar «cine nu este cu noi, este împotriva noastră» – ediția simplistă, fumată, talibano – bolșevică – activistă, a anului 2023.

Cam tot ce se întâmplă are legătură cu ipocrizia omenească, cu clickbaitul, cu ratingul, cu «dorința de a exploata», «de a da bine» cu orice preț, cu umorile, cu dorința de a-i face rău celuilalt. Pentru că poate nu-l înghiți. Pentru că, basically, are o altă opinie. Pentru că a îndrăznit să spună…altceva.

Nu contează că, în sine, problema este reală și ține de responsabilitate și de… responsabilizare. Pe Cătălin Tolontan asta îl doare. Aceasta este problema lui.

Cătălin Tolontan a pus (expus) drama teribilă a unei colege pe prima pagină, ca publisher. Apoi, în valul de ipocrizie stârnit, urlă de ce se discută despre asta. Cătălin Tolontan este șef, coleg și angajator. N-am văzut nicio asumare. Nimic.

N-am văzut nicio asumare în multe cazuri. Nici când presiunea a dus la tragedii, nici când se publică lucruri inexacte sau chiar neadevărate, nici când se întorc din condei realități, nici când se fac campanii discutabile, de hrănire a umorilor, nici când sunt jigniți gratuit, cu ajutorul interlopilor, colegii de breaslă. Ah, am publicat ceva neverificat, factual fals, de «radiațiile» din Piața Victoriei și-am declanșat o isterie publică generală? Ne cerem scuze, «investigația jurnalistică rămâne», facem puțin mișto de noi ca să temperăm penibilul. Trece. Și ce? What s next? Care «investigație jurnalistică», Tolontan?

«Dacă nu mă indignez, eu nu trăiesc», scria Monica Lovinescu.

Dacă noi nu ne întrebăm – inclusiv în legătură cu greșelile și responsabilitățile noastre – noi nu existăm.

Un domn general – a cărui opinie nu se regăsește în scriptul Libertatea (atât de exact este) explică în același studio situația oglindă din alt domeniu: militarii tulburați cărora nu li se mai dă nimic potențial dăunător pe mână. Îl ții pe om integrat în mediul în care activează și încerci să-l ajuți. Aceeași situație este și-n cazul polițiștilor. De câte ori presa din România nu a luat la întrebări dure MAI pe controalele psihologice? Și a făcut-o pe bună dreptate. Pentru că trebuie să existe responsabilitate și responsabilizare.

Cât timp presa are această responsabilitate publică, în relaționare directă cu publicul, are această obligație fundamentală de a-și pune întrebări, mai ales când vorbim chiar de responsabilitatea ei”, a scris Sorina Matei pe contul de Facebook.

Jurnalistul Liviu Alexa

„Victor Ciutacu doare, ca exista. Doare si ca face audiente de rupe malul. Doare ca nu e spagar, nu are agenda de la Padure, doare ca pune intrebarile alea ce ar trebui puse de toata presa, dar de care toti se feresc.

Daca imi cerea cineva sa “desenez” toata reteaua de sorosisti/rezistaci din Romania la acest moment, nu reuseam sa o fac atat de “acurat”, asa cum s-au strans ei, “colegii”, la sunetul trompetei cu epoleti.

S-au strans si ii vedem, sunt 300, nene, spartanii jurnalismului-planor, care planeaza mai mult sub radar, fac liste bolsevice, infiereaza, suspina, dar ragaiala lor pute a ipocrizie acra.

Trist este ca tac cu distinctie multi altii, se stiu ei, mari intelectuali sau presari de mucava.

De data asta, deontologii si-au taiat singuri craca, si de aia e asa mare scandalul: si-au dat seama ringieristii ca au fost prosti, ca au publicat cu zelul comandantului de detasament o drama de care erau cu adevarat responsabili, storcand-o de Zyprexa si Xanax, ca sa iasa imagine si audienta.

Tolo a facut 54 de ani, dar e mai decrepit ca Iordanescu intr-ale editorialului. Nu zic ca ar trebui sa se pensioneze, dar la ce gherle a dat Libertatea in ultimii doi ani, le-as sugera patronilor sa il avanseze prin uitare si sa ii gaseasca un inlocuitor”, a scris Liviu Alexa pe Facebook.

Victor Ciutacu, replica de final

A urmat și replica realizatorului de la Romania TV Victor Ciutacu, după textul lui Cătălin Tolontan.

„În epoca postadevăr, «lumea bună» are răspunsuri la tot, nu și întrebări. Iar dezbaterea a fost, de facto, desființată în societate. Totul e unilateral. Ești în haită sau vine valul peste tine. Există o vorbă deșteaptă conform căreia oamenii care au numai certitudini sunt imbatabili. Uite mai sunt și unii care gândesc cu capul lor. Și care nu se îndoaie, nici la linșaje, nici la spaime, nici la mistificări, nici la presiuni. Fiindcă așa-s născuți și, ulterior, educați. Omul care vă scrie aici a supraviețuit valului de ură îndreptat împotriva lui de un șef de stat aflat în vârful popularității sale. Și, deși brăzdat de cicatrici, că violența lasă urme, a crescut, pe picioarele lui, pe mintea lui, pe ambiția lui. Asta va face și mai departe. Va continua să întrebe, să cerceteze, să se îndoiască. Cu sau fără cozi de topor în proximitate…

Hai că am început să vorbesc despre mine ca Daea despre ministrul Daea 🙂

Găsiți, tot în primul comentariu, că așa vrea algoritmul, înregistrarea celei de-a doua părți a dezbaterii generate de tragedia Iuliei Marin. Și, pentru că tot am ajuns la întrebări, deși e treaba autorităților statului s-o facă, revin: are trustul Ringier la dosar documentele medicale cerute de lege conform cărora, după internările repetate la Obregia, fosta sa angajată era aptă medical să-și facă meseria?”, a scris și Victor Ciutacu.