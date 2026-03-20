Nicușor Dan, primele concluzii după prezența la Consiliul Europei: Am discutat și trebuie să rămână concentrată

Nicușor Dan, primele concluzii după prezența la Consiliul Europei: Am discutat și trebuie să rămână concentratăNicușor Dan și Mark Rutte. Sursă foto: Presidency.ro
Președintele Nicușor Dan este prezent la Consiliul European de la Bruxelles, unde nu a ratat ocazia să-și manifeste sprijinul față de Ucraina. Nici impactul crizei din Orientul Mijlociu asupra țărilor din UE nu a fost trecut cu vederea.

Nicușor Dan participă la lucrările Consiliul European, desfășurate la Bruxelles. În prima parte a zilei de joi, șeful statului a fost primit la sediul NATO de către secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

Administrația Prezidențială a anunțat că, vineri, președintele României va avea o întrevedere și cu Regele Philippe al Belgiei.

Nicușor Dan a declarat că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina

După încheierea reuniunii Consiliului European de joi, președintele Nicușor Dan a declarat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să rămână o prioritate pentru statele europene.

"Am discutat, evident, de situaţia din Orientul Mijlociu, cu toate implicaţiile pe care le are pentru ţările europene. Cea mai importantă cu privire la energie şi de aici în toată zona economică, dar şi posibilitatea de fluxuri migratorii. La o parte din discuţie a participat secretarul general al ONU şi în cadrul acestei discuţii a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaştem. Am discutat, de asemenea, despre Ucraina şi concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de această criză a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul din Ucraina este strâns legat de securitatea Europei", a spus șeful statului.

Nicușor Dan și Mark Rutte. Sursă foto: Captură video

Liderii europeni discută impactul crizei din Orientul Mijlociu

În cadrul reuniunii de la Bruxelles, un subiect important a fost și situația din Orientul Mijlociu și consecințele acesteia asupra Europei.

Președintele a indicat că principalele efecte vizează sectorul energetic și economia, dar și riscul apariției unor noi fluxuri migratorii. Discuțiile au inclus și o dezbatere privind rolul multilateralismului, la care a participat și Organizația Națiunilor Unite.

România introduce tema Republicii Moldova, spune Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat că, la inițiativa României, în documentul final al reuniunii a fost inclus un paragraf referitor la Republica Moldova.

"La propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova şi ajutorul, asistenţa pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării, pe care o cunoaşteţi, pe Nistru", a declarat președintele.

