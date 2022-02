Nicușor Dan, la 52 de ani, mincinos și viclean

Despre competențele și realizările lui ca primar general, nu comentez azi. Fiecare bucureștean e liber să le constate și să le judece. Nu vreau să scriu un text cu tentă politică și pentru simplu fapt că nici nu mai știu în ce partid se încadrează Nicușor Dan, iar dacă e de capul lui, independent, înseamnă că la următoarele alegeri nu ne va mai face onoarea să-l ștampilăm. Românii au învățat lecția că un edil fără partid în spate nu face nimic, așa cum și primarii în funcție o știu, că de aceea fug de la un partid la altul.

Azi pun accentul pe calitatea de om a celui care și-a făcut prioritate din a ucide ciorile din Cișmigiu, care-s mai negre decât șobolanii ce au împânzit orașul.

De luni bune, presa a semnalat situația inumană în care trăiesc 90 de familii într-un bloc din sectorul 5. Plâng bătrânii și copiii acelor familii că îngheață în case și stau pe întuneric din cauza unui constructor imobiliar care i-a înșelat. Le-au vândut apartamente fără să aibă toate autorizările în regulă. Fosta conducere a Primăriei Sectorului 5 s-a făcut că nu vede că îi cresc niște blocuri prin zonă.

E limpede că acolo a fost un blat cu funcționarii și primarul sau viceprimarul, iar investitorul a putut să vândă apartamentele fără a avea contracte legale cu furnizorii de electricitate și gaz. Există dosar penal, dar ancheta și procesele sunt de durată. O știm cu toții.

Primarul Nicușor Dan, înainte de orice, a decis să facă și el ceva. Să țină în beznă și în frig locatarii. Inclusiv de sărbători, ca să se învețe minte și altă dată să caște ochii bine la contractele de vânzare-cumpărare! Nu a vrut și nu vrea să branșeze blocul la electricitate și la gaze până nu emite primăria lui certificatul de urbanism. Iar actul nu a fost emis nici până acum, în ciuda protestelor de stradă și a rugăminților infinite. Nu-l interesează că unii oameni au trecut prin Covid în frig, că elevii nu pot face școală online și pierd lecțiile.

Când primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone le-a dus oamenilor în fața blocului un generator și motorină, ca să treacă măcar de Crăciun și Revelion printr-o mică bucurie, Nicușor Dan a zis că-i manevră politică. A susținut, în continuare, că el nu poate face nimic, că încalcă legea dacă branșează blocul la căldură și lumină în lipsa certificatului de urbanism.

Doar că, ce să vezi, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) l-a amendat pe Nicușor Dan pentru că nu a emis în termenul legal certificatul de urbanism care ar fi rezolvat problema și ar fi scurtat chinul acelor oameni. L-a ars cu 5.000 de lei pentru că nu a respectat Legea 50 din 1991. Inspectorii i-au comunicat că era obligat să emită certificatul de urbanism, astfel ca asociația de proprietari ai blocului din strada Nicolae Drăgan nr.5A să poată încheia contract cu vreun furnizor de energie. Doar așa se poate face racordarea.

Acum, primarului i-a cășunat pe Arșinel. S-a scris mult pe subiect, sunt păreri pro și contra. Singurul lucru frapant pentru mine l-am găsit în cele câteva fraze pe care le-a postat Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook. În ultimul paragraf, marele bărbat de 52 de ani – mare caracter! – a ținut să bage o șopârlă care să provoace fricțiuni în colectivul Teatrului de Revistă. El spune că nu i-a mai prelungit contractul de director artistic lui Alexandru Arșinel, după ce a întrebat și a obținut informații din interiorul teatrului. Cu alte cuvinte, cineva la pârât pe cel care, vreme de 20 de ani, a făcut tot posibilul ca acest teatru să funcționeze în condiții bune.

Niște vorbe aruncate în spațiul public, fără dovezi, arată a delațiune. Așa cum arată a minciună promisiunea din campania electorală, când Nicușor Dan spunea că va goli primăria de tot felul de oameni agățați pe acolo pentru niște retribuții și avantaje babane. Iată că procurorii i-au descoperit pleiada de consilieri.

Nicușor Dan are 52 de ani. Până la pensie mai are de parcurs 13 ani. Trec așa de repede! Și vine pensia aia „de pomanagiu”, asigurată de stat. Sau poate vine DNA-ul. Sau executorul judecătoresc. Deja, în urmă cu două zile, instanța Tribunalului București a decis ca primarul Nicușor Dan să plătească despăgubiri de peste 317.000 de euro unui dezvoltator imobiliar, pentru că a refuzat să emită aviz de defrișare a doi copaci. Plus penalități, până dă avizul. Și atunci mă întreb: Oare ce despăgubiri ar trebui să plătească pentru suferință celor 90 de familii lăsate în beznă și frig?