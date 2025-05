Politica Nicușor Dan, îndemnat să vorbească despre cel mai negru scenariu economic. Stenograme din ședința PNL







Cu doar câteva zile înainte de cursa finală a alegerilor prezidențiale, liberalii au purtat discuții legate de campania electorală și l-au încurajat pe Nicușor Dan să vorbească despre situația economică a țării.

Liberalii, discuții cu Nicușor Dan

Conform stenogramelor obținute de Antena 3 CNN, liderii partidului l-au îndemnat să îi avertizeze pe români că țara ar fi sub amenințarea falimentului, în contextul în care George Simion ar câștiga alegerile.

De asemenea, PNL i-a solicitat lui Nicușor Dan să transmită un mesaj către toți primarii din România, indiferent de apartenența lor politică, menționând că doar cu el la Cotroceni își vor putea continua proiectele pe plan local.

Are susținerea partidului

După primul tur al alegerilor, liberalii au anunțat că îl vor susține pe Nicușor Dan. Astfel, atunci când un lider PNL l-a întrebat dacă PNL va fi considerat „aliat și partener” în cazul unei victorii obținute în urma scrutinului prezidențial, Nicușor Dan a răspuns ferm: „fără nicio discuție”.

Stenograme din ședința liberalilor

În timpul ședinței, liderii PNL și-au exprimat îngrijorarea vizavi re o eventuală victorie a lui George Simion.

Cătălin Predoiu: „Piețele sunt foarte îngrijorate, bancherii sunt îngrijorați, sunt firme care literalmente își fac bagajele, așteaptă să vadă ce se întâmplă și vor să lanseze planuri de închidere, de concedieri și așa mai departe

Cred că e bine ca oamenii să știe aceste lucruri. Realmente nu mai este victoria dumneavoastră și a noastră a tuturor care vă sprijinim, poate evita un cataclism economic, o criză instalată foarte, foarte rapid, și cred că trebuie să spuneți acest lucru foarte răspicat românilor, să se gândească foarte bine și să-i responsabilizați, inclusiv să vă adresați celor care îl sprijină pe George Simion, dacă sunt conștienți că numai victoria dumneavoast poate să evite un blocaj economic rapid instalat”.

El a adăugat că alegătorii ar trebui să că se expun unui pericol.

„Nu e vorba aici de o depreciere treptată a vieții economice, în care oamenii să mai poată găsi soluții, să găsim soluții la nivel structural, e vorba de o depreciere care se va instala rapid, va fi o criză care se va instala cvasiinstaneu. O chestiune de câteva săptămâni. Și spuneți lucrurile astea. Efectiv ne paște un faliment național”, a mai spus Predoiu.

Nicușor Dan: „O să spun asta, dar aici pentru că cumva trăim în același mediu vă încurajez să îi încurajați pe oamenii de afaceri pentru că ei sunt mai credibili decât noi”.

Avertisment pentru alegători

Cătălin Predoiu: „O să o facem și noi” Virgil Popescu: „Nu se îndoiește nimeni ce aș putea vota eu. Sunt cel mai în măsură să apreciez cât de agresiv este acest individ George Simion și ce poată să facă

Dar de la dumneavoastră, domnule Nicușor Dan, am avea nevoie de un mesaj clar către primar, către toți primarii din țară indiferent de culoarea lor politică, că sunteți singurul garant al continuării proiectelor lor, singurul garant al stabilitășii și al faptului că ei pot să își ducă proiectele la bun sfârșit.

Pentru că, credeți-mă, am avut discuții cu toți primarii din județul meu, din Mehedinți, asta le-am spus, dar un mesaj de la dumneavoast domnule Nicușor Dan, am avea nevoie de un mesaj clar către primar, către toți primarii din țară indiferent de culoarea lor politică, că sunteți singurul garant al continuării proiectelor lor, singurul garant al stabilitășii și al faptului că ei pot să își ducă proiectele la bun sfârșit”.

Ionel Bogdan: „PNL va fi un partid care va fi printre principalii dumneavoastră aliați și parteneri după alegerile prezidențiale?”.

Nicușor Dan: „Fără niciun fel de discuție”.

Planul lui Simion, criticat

Alexandru Muraru: „Planul lui Simion, care a fost comunicat în diferite rânduri inclusiv în interviul din Corriere dela Sera, reducerea la 1300 de primari înseamnă de fapt anularea abuzivă a mandatelor primarilor și a aleșilor locali din țară. E un mesaj foarte puternic care poate să-i sensibilizeze și să-i determine să se mobilizeze”.

Florin Roman: „Cred că de data asta va trebui să ne axăm foarte mult pe Diaspora și să îi rugăm să voteze candidatul pro-european, să sune și acasă, că pe primarii noștri din rural nu i-a bătut Simion, i-a bătut Diaspora, care au sunat acasă la părinți, părinții nu au spus nimic primarului și s-au dus și au votat cum au spus copiii”.

Ciprian Ciucu: „Dacă doriți să ne cuplăm și mai mult și mai bine la campanie, vă rog trimiteți-ne pe Whatsapp numele persoanei care se ocupă de online ca să amplificăm mesajele dumnevoastră, ca cetățeni, ca membri care sunt pe online, dacă este nevoie și pe zona cu presa, noi avem o minitorizare foarte bună, vă putem trimite anumite lucruri care apar, să ne legăm la nivel tehnic cât mai e timp. Vă urez mult succes și să trecem cu bine de această cumpănă”.

Ce schimbări promite Nicușor Dan

Înainte de ședință, Cătălin Predoiu, a vorbit despre importanța alegerilor de duminică.

„Îl avem invitat pe Nicușor Dan, candidatul pe care am decis să îl sprijinim pentru turul 2. În urmă cu ceva timp, am luat decizia în unanimitate, în acest for al PNL, de a-l sprijini în turul 2 pe domnul Nicușor Dan aici de față. Noi am arătat că ne-am motivat această decizie cu poziționarea noastră corectă împotriva oricăror forțe extremiste, împotriva derapajului de la o evoluție și un drum istoric spre Vest, pentru cantonarea puternica a României în rândul democrațiilor euroatlantice. Evoluția dezbaterilor publice a confirmat că ne-am poziționat corect”, a explicat el, conform stenogramelor obținute de Antena 3 CNN.

Programul prezidențial al lui Nicușor Dan include 11 puncte cheie, axate pe reforme în sectoare precum administrație, economie, energie, politică externă, sănătate, diaspora și justiție.

În domeniile în care președintele are atribuții majore, cum ar fi politica externă și securitatea, candidatul independent promite să contribuie la consolidarea relațiilor cu Statele Unite și să mențină parteneriatul strategic cu SUA.