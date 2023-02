Nicușor Dan îl cheamă la discuții pe prefectul Toni Greblă după scandalul PUZ-urilor din zonele protejate

Scandalul dintre Nicușor Dan și prefectul Toni Greblă pe tema PUZ-urilor din zonele protejate este departe de a fi încheiat. După ce l-a acuzat că vrea să atace în instanță documentațiile și să blocheze investițiile, primarul general în invită acum pe prefect la discuții.

„Această documentație a fost elaborată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București în acord și pentru respectarea Convenției de la Granada pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, ratificată de România prin Legea 157/1997,

Față de intenția exprimată oficial de Prefectul Municipiului București de a ataca în instanță întreaga documentație, în zilele următoare, cu consecința dispariției protecției arhitecturale și urganistice a întregii zone istorice a Bucureștiului pe perioada litigiului, vă invit la o discuție profesională asupra Planului Urganistic Zonal Zone Construite Protejate, miercuri, 8 februarie 2023, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului București”, se arată în scrisoarea transmisă de Nicușor Dan, potrivit stiripesurse.ro.

Acuzații publice

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a declarat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, că prefectul Toni Greblă intenţionează să atace în instanţă PUZ-ul întregii zone istorice a Capitalei.

„Acest lucru ar însemna că timp de un an sau doi nu vom mai avea reglementări de urbanism pe zona istorică a Municipiului Bucureşti. Eu spun că nu există niciun temei juridic pentru ca aceste acte să fie atacate”, a declarat Nicușor Dan. Edilul a spus și că a organizat conferința de presă pentru a determina instituțiile statului să reacționeze și să împiedice demersul prefectului.

Nicuşor Dan a mai spus că prefectul Toni Greblă i-a trimis o adresă datată 26 ianuarie, care a ajuns pe 1 februarie la Primărie, prin care îi cerea toate documentele legate de şedinţa Consiliului General din decembrie 2000, în care s-a aprobat PUZ-ul pentru zonele protejate.

Există sau nu documentele?

Prefectul Toni Greblă spune că nu are de gând să atace PUZ-urile în instanță, dar că a cerut să îi fie puse la dispoziție, deoarece există suspiciunea că documentele nu ar exista în arhiva Primăriei Capitalei. În plus , reacția lui Nicușor Dan ar arăta că ceva nu este în regulă.

„Nu am avut de gând şi nici nu am de gând să le atac. E un zvon în spaţiul public. Este o problemă dacă acestea există sau nu există. Şi am solicitat şi eu, şi Inspectoratul de Stat în Construcţii să ni le pună la dispoziţie să le examinăm, atâta tot, să vedem dacă există.

Într-o adresă trimisă Inspectoratului de Stat în Construcţii, Primăria Capitalei a menționat: planurile urbanistice zonale nu au existat şi nu există în arhiva primăriei. Ce să fac mai departe? Nu trebuie să cer, să văd dacă există sau nu există? Asta am făcut”, a declarat prefectul Toni Greblă, potrivit Agerpres.