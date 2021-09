Nicușor Dan îi dă peste mâini Clotildei Armand. „Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău

„Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său şi nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB”, a precizat Nicușor Dan, potrivit unui comunicat PMB.

Cu datorii, mizerie în sector, dar cu ochii după parcuri

Consiliul Local Sector 1 a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) transmiterea în administrarea autorităţii locale a Parcului „Regele Mihai I al României”, precum şi a Parcului Cişmigiu, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti, în vederea reabilitării şi modernizării lor.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” şi 6 abţineri.

În ceea ce priveşte Parcul „Regele Mihai I al României”, în forma iniţială proiectul se referea doar la o parte din acesta, însă PSD a adus un amendament, care a fost adoptat, prin care este vizat întreg parcul.

Clotilde Armand s-a lăudat, joi, făcând abstracție de munții de gunoaie și invazia de șobolani din sector că proiectul său a fost aprobat de consiliul local.

„Vă anunţ că a fost aprobat în urmă cu câteva minute proiectul de hotărâre prin care am solicitat Consiliului General al Municipiului Bucureşti trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcului Herăstrău şi a Parcului Istoric Cişmigiu”

Miza este suma de 170 de milioane de lei

Proiectul inițiat de Clotilde Armand prevedea investiții totale de 170 de milioane de lei în cele două parcuri.

Proiectul vine pe fondul criticilor tot mai dure la adresa primarului general, Nicușor Dan, în legătură cu lipsa investițiilor în rețeaua de parcuri pe care o gestionează prin intermediul Administrației Lacuri și Parcuri (ALPAB). Nicușor Dan e criticat și pentru gunoaiele strânse în parcuri.

Potrivit oriectului, cele două parcuri se află într-o „stare deficitară” din cauza buruienilor, gropilor și nefuncționării rețelelor publice.