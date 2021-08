Nicușor Dan, la bilanțul de 10 luni: Am luat o primărie în faliment. Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni

Nicușor Dan a spus că cea mai mare parte a acestor 10 luni au fost dedicate stabilizării acestui oraș.

”Am preluat o primărie în faliment. Adică nu ai bani să plătești ce trebuie să plătești. Asta ne-a costat sute de ore de muncă. Am fost în pericol să nu organizăm EURO 2020 în această vară pentru că ne obligasem la niște lucrări și conturile noastre erau blocate.

Am fost în pericol ca Comisia Europeană să înceapă să aplice acea amendă zilnică pentru procedura de infringement pe calitatea aerului din București. O să încep cu zona financiară. Prima întrebare pe care am pus-o când am intrat în primărie a fost câți bani avem.

Noi aveam de dat de 1.000 de ori mai mulți bani decât aveam în cont. Toți furnizorii puteau, în orice moment, să ne blocheze conturile. Așa cum am spus, primăria era într-un faliment nedeclarat. Conturile erau blocate, creditele pentru investiții erau blocate. Cunoaștem cu toții autobuzele Otokar, datoria pentru ele 165 milioane de lei. Unde suntem azi? Avem o situație financiară stabilă, am deblocat investițiile și suntem credibili pe piață.

Toată lumea știe că dacă ne angajăm să facem o plată o facem. Am restructurat cheltuielile primăriei. Încă un lucru foarte important pentru consolidat imaginea primăriei, am avut zeci de discuții cu acești oameni pentru că nimeni nu mai credea pe nimeni. Am făcut toate aceste discuții pentru a reclădi încrederea în aceste instituții”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni

Primarul a vorbit și despre companiile municipale: ”Legat de chestiunea companiilor municipale, n-o să repet cheltuielile pe care acestea le-au produs aducând un prejudiciu de sute de milioane de euro. Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni, mulți dintre ei au plecat deja. Cheltuielile salariale ale acestora 150 milioane de lei pe an. Au mai rămas de închis companiile de parcuri și protecție civilă, le vom închide curând.

Așa cum am spus de la începutul mandatului, o să păstrăm STB, Termoenergetica și Energetica și trustul de clădiri metropolitane pentru că se ocupă de marile lucrări de infrastructură și am pierde un an să le restructurăm. A închide aceste companii nu a fost o simplă operațiune administrativă. Tot ce înseamnă informatică la Arena Națională era la Compania de Informații, n-am putut să o închidem înainte de Euro2020.

Multe din aceste companii au utilaje importante cumpărate din bani publici și vrem ca utilajele astea să revină în spațiul public. Am reușit să deblocăm marile lucrări de infrastructură: stația de la Glina va fi finalizată în 2022, circulația de la doamna Ghica va fi finalizată în septembrie, prelungirea Ghencea, lucrările vor începe în această săptămână, blocul soical Ghencea lucrările au început, lucrările din Henri Coandă vor fi făcute în octombrie, continuă lucrările de pe Elisabeta, vor fi finalizate în 2022”.