„Aparatul de propagandă al Primarului în funcție dorește să discutăm despre mafia imobiliară și de aceea am venit, să discutăm despre mafia imobiliară. Și mai avem o oportunitate, în seara aceasta la ora 21 sunt invitat împreună cu Primarul în funcție la B1Tv la o dezbatere despre București, 1 la 1, are ocazia să venim să discutăm despre mafia imobiliară, dar nu o să vină pentru că este parte din mafia imobiliară”, a acuzat candidatul PNL și USR-PLUS.

„Înainte de a vorbi despre mafia imobiliară, aș vrea să fac câteva precizări. În primul rând eu sunt un om care susține dezvoltarea acestui oraș și în toate proiectele pe care le-ați văzut, că am vorbit despre metrou de suprafață, că am vorbit de reabilitarea liniilor de tramvai, că am vorbit de semaforizare inteligentă, că am vorbit de marile parcări la

intrarea în oraș, că am vorbit de Șoseaua de Centură, toate aceste chestiuni țin de dezvoltarea orașului, numai că dezvoltarea orașului trebuie să se facă într-un mod inteligent, în acord cu ceea ce se întâmplă în secolul 21. Vreau să vă citez acte oficiale ale statului român și acte oficiale ale municipiului București care vorbesc de dezvoltarea

orașului”, a mai punctat Nicușor Dan.

„OG 7/ 2011 – urbanismul derogatoriu duce la scăderea atractivității localităților afectate și la reducerea competitivității pe plan european a orașelor și regiunilor României Strategia de dezvoltare a Bucureștiului, București 2035 spune că urbanismul derogatoriu duce la agravarea problemelor de trafic și staționare, deteriorând în multe cazuri peisajul urban și contribuind la un comportament distructiv în ceea ce privește elemente valoroase de patrimoniu.

Auditul de dezvoltare urban a Bucureștiului: Urbanismul derogatoriu al Bucureștiului duce la grave disfuncționalități în funcționarea orașului. Mai este ceva legat de dezvoltare, pentru că modul în care s-a făcut această dezvoltare cu blocuri între case și de aceea am venit aici, uitați o autorizație emisă de Gabriela Firea a distrus o piață, pentru că nu vin aici investitori serioși, pentru că trebuie trebuie să dea șpagă. Și mai distruge ceva, o piață a profesioniștilor, pentru că un investitor este tentat să nu aleagă profesionistul care face proiectul cel mai bun, ci să aleagă acel arhitect care are relații în Primărie și cu care ia autorizație mai repede și cu mai multe etaje”, a mai acuzat candidatul.

El și-a continuat atacul la Gabriela Firea în legătură cu spațiile verzi. „Am prezentat deja această hartă, tot ceea ce vedeți aici cu verde sunt spații verzi revăzute în Planul Urbanistic General al Bucureștiului, care prin PUZ-urile de sector devin spații construibile. Și vă dau un singur exemplu. Aici pe malul lacului Floreasca avem o suprafață de 3 hectare. Dacă astăzi proprietarul vinde la preț de spațiu verde 3 hectare , el câștigă 3 milioane de euro, dacă vinde la preț de teren construibil, el câștigă 30 de milioane de euro. Deci aici avem un folos necuvenit, printr-un simplu PUZ de 27 de milioane de euro.

De altfel PUZ sector 1 și PUZ sector 3 au fost suspendate de instanță pentru că le-a considerat nelegale. Alte exemple de spații verzi: Kiseleff 45, aveți aici planșa. Este acesta spațiu verde? Da, și printr-o autorizație emisă de Primarul General a permis construirea pe spațiu verde, instanța a anulat această autorizație. Aceeași situație o avem în Modrogan, la mai multe baze sportive, dintre care baza sportivă Girueta, care conform legii, bazelor sportive nu le este permisă schimbarea destinației. Al doilea tip de manifestare a mafiei imobiliare, construcțiile nepotrivite. Știți că prin PUZ sector 6, aprobat de Consiliul General în cea mai aglomerată intersecție din București, la Răzoare, se permit blocuri de 30 de etaje?”

„Avem un exemplu chiar aici, aceasta este o zonă istorică a Bucureștiului, este o stradă cu potențial turistic al Bucureștiului și această construcție aprobată ilegal de Primarul în funcție distruge potențialul istoric al acestei zone. Vă mai aduc aminte de PUZ-ul care prevede o construcție de 7 etaje pe Calea Victoriei, în spatele Palatului Știrbey, vă aduc aminte de o autorizație din zona Mântuleasa, declarată ilegală de instanță, în urma căreia Primăria Generală, prin acest Primar General a decis intrarea în legalitate. Vă aduc aminte, tot aici în zona Kiseleff, avem două clădiri și în fiecare an Primăria a mai dat câte un etaj pentru fiecare din aceste clădiri”, a mai declarat fondatorul Uniunii Salvați Bucureștiul.

El a continuat cu ceea ce a numit a fi „al treilea aspect al mafiei imobiliare: clădirile de patrimoniu”. „Acestea au fost clădiri care au fost demolate în acest mandat în baza autorizațiilor de demolare emise de Primarul Capitalei. Sunt mai multe. Avem un primar care se laudă pe publicitate plătită la televizor că iubește patrimoniul și a consolidat clădiri, tocmai că iubește patrimoniul. De fapt a demolat mai mult decât a consolidat și uitați aici exemple. Fiecare din aceste clădiri au fost demolate în acest mandat.

Alt exemplu: procesele pierdute de Primăria Capitalei în mafia imobiliară. Am pomenit deja PUZ sector 1, PUZ sector 3 pentru chestiuni care țin de spații verzi, Vasile Lascăr, imobilul lângă care ne aflăm, instanța a suspendat autorizația de construire. Ce s-a întâmplat aici în Vasile Lascăr? Proprietarii au luat abuziv în 2008 de la primarul Onțanu o autorizație pe care nu au reușit să o execute și după 10 ani, fără niciun act suplimentar, primarul Firea le-a dat o autorizație identică, fără niciun act. Kiseleff 45 am pomenit deja, Moeciu 1, pe malul lacului. Doar cu “Salvați Bucureștiul” sunt 20 de procese în zona imobiliară în care Primarul Capitalei a onorat fie acte emise în acest mandat, fie acte emise în mandatul trecut. Câteva exemple de PUZ-uri și moduri în care se emit aceste PUZ-uri: Tudor Arghezi, lângă Universitate, a fost respins de trei ori de către Consiliul General și a patra oară a fost admis de către aceiași consilieri generali. Oare de ce? PUZ Orhideelor 27 în care s-a dublat ilegal suprafața construită și în felul acesta folosul necuvenit pentru proprietar este undeva la 2 milioane de euro. Și în fine, cine sunt oamenii care se ocupă de aceste lucruri? Arhitectul -șef al Capitalei, care vine de la Primăria sectorului 3, când a fost Arhitect-șef a sectorului 3 a emis o autorizație de construire în Calea Dudești pentru care DNA a constat în urma unei expertize că a dat autorizații nelegale, dar asta nu este ceva nou, și că folosul necuvenit pe care l-au obținut proprietarii în urma acestei autorizații este de 600 de mii de euro. Aceasta este mafia imobiliară adevărată, nu trebuie să faci înregistrări pentru asta, trebuie să te uiți în acte și să te uiți în deciziile instanțelor.

Și de aceea, repet, în seara aceasta, la ora 21.00 suntem invitați Primarul în funcție și cu mine la B1Tv, la o dezbatere 1 la 1 , la care o provoc să discutăm despre mafia imobiliară de care a vorbit intens, prin aparatul său de propagandă”, a încheiat Nicușor Dan.

Întrebat în legătură cu imaginile în care ar apărea alături de un dezvoltator imobiliar, candidatul la PMB a declarat: „Da, o să vă dau un răspuns complet la această întrebare dar înainte de asta, permiteți-mi să fac o remarcă, o afirmație. Trustul Antena3 este un organ de manipulare care a dus o parte din România cu 30 de ani în urmă. Vă dau două exemple de manipulare pe care acest trust le-a făcut. Întrebați oamenii care se uită la Antena3 și care sunt de

profilul părinților mei, întrebați cum ar fi să aleagă să trăiască în România, în loc să trăiască în altă parte, un olimpic. Și cum ar fi ca acest olimpic să se ocupe în România de chestiuni civice și cum ar fi ca el să intre în politică? Și o să spună, vă garantez, excepțional! Și după aceea întrebați-l , ce crede despre Nicușor Dan? O să vă spună că este un imbecil care se scobește în nas și care este un interlop și un infractor. Acesta este rezultatul aparatului de manipulare al Antenei3. Și invers, luați două femei, care nu au făcut altceva decât să arunce cu trivialități asupra oricui au prins

în campania aceasta, inclusiv asupra șefului statului și pe care, acest post, Antena3, le-a transformat în vedete naționale”.

„Despre asta este vorba la Antena3 și mai are o soră mai mică, RTV. Acum o să vă răspund la întrebarea pe care mi-ați pus-o. De-a lungul timpului, am fost solicitat de mai mulți oameni care au primit autorizație sau PUZ-uri sau diverse acte pe care noi le-am contestat și de fiecare dată, când acești oameni ne-au solicitat să ne întâlnim, ne-

am întâlnit cu ei. Probabil a fost de 12 sau 15 ori.

Primul lucru pe care ni l-au spus acești oameni a fost, cum este posibil ca eu să am un act de la statul român și dumneata să spui că acest act este ilegal? Noi le-am spus, de fiecare data – pentru că, din păcate, nu se respectă legea în Primăriile din Capitală. Și le-am mai spus ceva, dacă cumva instanța ne dă nouă dreptate și spune că actul acesta este ilegal, mergeți și cereți despăgubiri de la cei care v-au semnat. Nu au fost mai mult de doi sau trei care s-au dus să ceară despăgubiri , adică să cheme în garanție Primăria. Și mă întreb, de ce? Pe acest subiect asta este ceea ce am avut de spus. Este vorba despre un teren din zona de sud a Bucureștiului, fostele sere Berceni. Acolo este un teren, știți că există o uriașă dezvoltare în zona Berceni, spre Popești. Este singurul teren pe care oamenilor ăstora care sunt foarte înghesuiți li se poate amenaja un parc, pentru că nu au mai rămas terenuri acolo. Există o prevedere în legea spațiilor verzi care spune că terenurile care au funcțiunea de sere, nu le pot schimba destinația decât în funcțiune de spații verzi. Și asta am spus noi.

Primăria a dat 5 PUZ-uri pe aceste zone, urmate de un al șaselea PU, prin care schimbau destinația de sere în construibil. Noi ne-am dus în fața instanței și am spus că aceste PUZ-uri sunt nelegale pentru că din sere nu poți să transformi decât în spațiu verde. Domniile lor ne-au solicitat să ne întâlnim, ne-am întâlnit, ne-au spus că ei au dreptate, noi le-am spus că noi avem dreptate, ne-am spus “ la revedere” și am plecat. Asta a fost tot!”, a adăugat Dan.

Candidatul a explicat și în ce context a folosit cuvântul „panaramă”.

„Legat de episodul de aseară, ca să facem lucrurile foarte clare, am avut o postare în care am explicat:

1. Care este sensul cuvântului panaramă – cineva care face panaramă, care este sensul comun al acestui cuvânt în DEX și sensul pe care eu îl folosesc. Acesta este primul lucru.

2. Am spus explicit la cine mă refer. La două persoane care, de la începutul acestei campanii vin în fața sediului nostru, pun muzică, la orice manifestare facem, ne urmăresc și aruncă cu cuvinte injurioase și, așa cum am spus, sunt promovate la ore de maximă audiență de trusturile media din subordinea primarului în funcție. Din nou, aparatul uriaș de dezinformare s-a pus în funcțiune și a spus că eu am jignit toate femeile. Nicidecum! Și vreau să mai adaug un lucru, cine este partidul care îmi face mie aceste observații?

Primarul în funcție despre care sora ei de suflet a spus că femeile trebuie bătute, care a avut observații calomnioase despre femeile însărcinate, care are un naș care a zis că femeia trebuie să fie sclava bărbatului ? Despre asta este vorba. Deci, unde este ipocrizia mai mare? De 20 de ani de când sunt în spațiul public, nu am folosit cuvinte vulgare și am precizat foarte clar care a fost sensul cuvintelor pe care le-am folosit aseară. Foarte clar!

Numai că acest uriaș aparat de manipulare, în loc să vorbească despre mafia imobiliară, în loc să vorbească despre problemele reale ale Bucureștiului, de ce s-s făcut și nu s-a făcut în acești patru ani, preferă să inventeze subiecte, să scoată cuvinte din context, ca să mă transforme pe mine în dușmanul poporului, despre asta este vorba.

Și mai vreau să vă mai spun un lucru, o promisiune pe care o fac. Am promis că fiind primar, o să rezolv marile probleme ale acestui oraș, și le voi rezolva! Am promis că între Gabriela Firea la Primărie și Firea la pușcărie, o să-mi dau silința pentru a doua variantă. Si mai promit acum că fondurile publice nu vor mai fi alocate către aceste posturi de televiziune, pentru că ele duc înapoi această țară”.