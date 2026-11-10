Politica

Nicușor Dan anunță informații neștiute despre Călin Georgescu. Ce va conține raportul privind anularea alegerilor

Nicușor Dan anunță informații neștiute despre Călin Georgescu. Ce va conține raportul privind anularea alegerilor
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații importante marți seară cu privire la stadiul raportului oficial privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șeful statului a dezvăluit că există detalii relevante și încă nepublicate despre traseul fostului candidat independent Călin Georgescu, informații care ar urma să fie incluse în documentul final.

Nicușor Dan anunță informații neștiute despre Călin Georgescu. Ce va conține raportul privind anularea alegerilor

În cadrul unei conferințe de presă, președintele a fost întrebat ce date deține despre Călin Georgescu, un personaj politic despre care o parte a electoratului consideră că ar fi câștigat scrutinul, dar al cărui trecut rămâne în mare parte necunoscut publicului larg. Nicușor Dan a explicat că demersurile de analiză au fost suspendate temporar din cauza contextului politic intern, însă a confirmat existența unor date noi.

”În momentul în care a intervenit criza politică m-am oprit din toate discuţiile cu instituţiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri şi despre influenţa rusă, pot să vă spun că existau mai multe informaţii interesante despre parcursul domniei sale şi care nu sunt în momentul ăsta în spaţiul public şi ele poate vor fi raportul acela”, a afirmat Nicușor Dan.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Întrebat de jurnaliști dacă poate oferi câteva indicii concrete despre aceste informații ”interesante”, președintele a refuzat să detalieze: ”Nu, să aşteptăm raportul”.

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Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor

Referitor la momentul în care documentul va fi finalizat și prezentat opiniei publice, șeful statului a evitat să mai avanseze un termen exact, invocând experiențele anterioare în care estimările sale nu au coincis cu realitatea din teren.

”Nu vreau să mai dau calendare pentru că am dat deja şi iată că nu mi-a dat timpul dreptate şi mă feresc”, a mai declarat Nicușor Dan.

Războiul hibrid și influența rusă în România

Subiectul raportului privind anularea alegerilor prezidențiale a fost abordat de președinte și în intervenții anterioare. Nicușor Dan a subliniat atunci că situația trebuie privită într-un context mult mai larg, atrăgând atenția asupra faptului că atât România, cât și restul Europei se confruntă în mod evident cu un război hibrid dus de Rusia. Șeful statului și-a exprimat dorința ca, odată cu finalizarea acestui raport, întregul tablou al acestor interferențe să fie adus la cunoștința publicului.

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