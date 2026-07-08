Președintele Nicușor Dan a anunțat că va efectua o vizită la Kiev pe 15 iulie, unde va purta discuții cu autoritățile ucrainene despre cooperarea în domeniul apărării, inclusiv despre dezvoltarea sistemelor antidronă. Șeful statului a explicat că România și Ucraina au avut deja mai multe discuții tehnice privind acest subiect, iar următoarea etapă vizează punerea în aplicare a colaborării.

Nicușor Dan a afirmat că există fonduri alocate pentru proiectele legate de drone și sisteme antidronă, iar obiectivul este ca aceste discuții să se transforme în contracte concrete.

„Da, după cum știți, a fost vizita președintelui, în urmă cu trei luni, aproximativ. Cu ocazia asta am semnat un acord pe subiectul acesta. Au urmat niște vizite tehnice. În luna iulie o să fie o altă vizită tehnică pentru a operaționaliza tipul acesta de cooperare. În cadrul programului SAFE avem 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone, sisteme antidrone, în care o să fie o colaborare cu partea ucraineană. Și eu sper că foarte curând lucrurile astea se concretizeze în contracte ca să înceapă producția”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre incidentul produs la începutul lunii iunie, când o dronă navală a explodat în zona Portului Constanța. Acesta a explicat că, după eveniment, au avut loc mai multe discuții între partea română și cea ucraineană.

„După acel incident au fost discuții cu partea ucraineană la mai multe niveluri. Un lucru care s-a convenit și care este deja pus în aplicare este faptul că există un canal direct și în cadrul sistemului nostru de apărare și în cadrul sistemului ucrainean de apărare. Sunt mai multe structuri. Unele aveau contact direct, altele nu aveau și în momentul acesta există contact direct și la nivelul structurilor de apărare. Asta este un lucru care s-a întâmplat și pe partea explicativă au fost mai multe contacte, inclusiv de la Ministerul Apărării și răspunsul final o să-l avem după vizita delegației ucrainene în România”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului a dat asigurări că aparatul nu a fost îndreptat împotriva României și a explicat că rezultatele complete vor fi prezentate după finalizarea verificărilor.

„Ce știm cu certitudine este că în mod cert drona de proveniență ucraineană nu a avut ca țintă portul Constanța. Asta știm cu certitudine și avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe, este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigația se va termina”, a precizat Nicușor Dan.

Explozia unei drone navale a avut loc la începutul lunii iunie în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Autoritățile ucrainene au transmis atunci că dispozitivul aparținea flotei ucrainene și ar fi fost deturnat de forțele ruse.