Nicușor Dan a salutat eforturile lui Donald Trump privind încetarea războiului din Ucraina: Trăim un moment important

Președintele Nicușor Dan se alătură mesajelor liderilor europeni privind războiul izbucnit între Federația Rusă și Ucraina. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului subliniază că sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei, în parteneriat cu SUA, rămâne la fel de important. De asemenea, președintele României a salutat eforturile depuse de Donald Trump în acest sens.

Președintele României a salutat eforturile președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu și o pace durabilă și a subliniat că securitatea României și a Europei depinde de condițiile păcii viitoare în Ucraina și de acordurile care vor urma.

„Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Salut în primul rând eforturile reînnoite ale preşedintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistiţiu durabil şi către formula unei păci negociate şi durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie de a reafirma că securitatea României şi a întregii Europe depinde de condiţiile viitoarei păci în Ucraina şi de acordurile ulterioare”, a transmis Nicuşor Dan pe platforma X.

Nicușor Dan a adăugat că se alătură mesajelor liderilor europeni, care și-au arătat sprijinul pentru Ucraina.

„Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”, mai spune şefl statului.

Președintele a afirmat că trăim un moment important, care necesită maturitate, viziune și curaj. De asemenea, șeful statului a subliniat importanța unui dialog transatlantic intens și sincer, bazat pe solidaritate între aliați și pe complementaritatea intereselor dintre UE și NATO.

„Trăim un moment important, care ne cere tuturor maturitate, viziune şi curaj. Circumstanţele demonstrează mai mult ca oricând importanţa unui dialog transatlantic intens şi sincer, în spiritul solidarităţii între aliaţi şi al complementarităţii intereselor dintre UE şi NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală şi din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate şi prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanţă capitală pentru România”, mai declară şeful statului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri un plan american destinat să încheie aproape patru ani de război provocat de invazia rusă, considerând că acesta favorizează prea mult Kremlinul, și a asigurat că nu-și va trăda țara, informează AFP.

Un oficial american a declarat că planul oferă Ucrainei garanții de securitate din partea Washingtonului și a aliaților europeni, comparabile cu cele NATO, în cazul unui viitor atac. Conform documentului consultat de AFP, Kievul ar urma să renunțe la aderarea la NATO și nu ar beneficia de desfășurarea forțelor occidentale pe teritoriul său, deși planul include trimiterea unor avioane de luptă europene în Polonia pentru apărarea Ucrainei.