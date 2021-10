Nicușor Dan a găsit un mare vinovat pentru problemele cu căldura. Bucureștenii, vinovați pentru propria suferință

Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a vorbit despre problemele care au provocat lipsa căldurii, din Capitală, la începutul lunii octombrie. Edilul a arătat cu degetul către cei de la ELCEN. Care nu erau pregătiți la data de 7 octombrie, atunci când valul de aer rece s-a abătut peste țara noastră. Nicușor Dan a promis că lucrurile vor reveni pe făgașul normal începând cu data de 1 noiembrie.

Nicușor Dan explică problemele cu care s-a confruntat Bucureștiul în luna octombrie

„În iarna din 2022-2023, va fi mult mai bună decât aceasta. Luna octombrie, 2021, nu a fost normală din mai multe perspective, noi nu avem mecanismele care să corecteze greșelile. Producătorul 9n.r. – ELCEN) nu l-am găsit pregătit pentru iarnă. El era pregătit să înceapă pe 25 octombrie, nu 7 octombrie.

Și a mai fost o vină a Termoenergeticii, iar lucrările noastre din Ferentari au întârziat. Discut cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ei au zis că de la 1 noiembrie vor funcționa la capacitate maximă”, a spus Nicușor Dan.

„Eu nu confirm creșterea de 86%a giga caloriei. Pe producție a fost acea creștere care vine din scumpirea gazului în esență, iar pe parte de transport, nu a fost fixat prețul, dar va fi în fiecare zi. Raportul în momentul acesta, noi plătim două treimi din preț. Acest raport nu o să scadă. Pe acestea patru luni situația ne permite să menținem acest raport. Primăria Capitalei va suporta asta.

„Datoria cea mai mare la ANAF. Am preluat un sechestru pe toate autobuzele”

Noi am făcut economii de 500 de milioane, am desființat 14 dintre companiile municipale și am scăpat de tâmpenii ca târgurile de Crăciun. Datoriile pe care le avem acum sunt eșalonate. Datoria cea mai mare la ANAF. Am preluat un sechestru pe toate autobuzele. Încercăm să mergem pe o eșalonare pe șapte ani. Primăria plătește 950 de milioane de lei subvenție pentru gigacalorie. Problemele cu încălzirea vin cu probleme care nu au fost plătite. Au aruncat banii pe tâmpenii”, a mai afirmat primarul general la Prima TV.