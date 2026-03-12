Nicușor Dan a criticat Ungaria după întâlnirea cu Zelenski: Nu este acceptabil

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că nu este acceptabil ca o decizie adoptată de liderii statelor membre ale European Union să fie pusă ulterior sub semnul întrebării. Șeful statului s-a referit la blocajul privind împrumutul european destinat Ucrainei, menționând că România va susține orice soluție juridică propusă pentru depășirea situației.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Cotroceni, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan a subliniat că hotărârile adoptate în cadrul European Council trebuie respectate de toate statele membre.

„Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27, care priveşte o chestiune extrem de serioasă - un împrumut care să permită Ucrainei, pe de o parte, pe parte civilă, mai ales pe parte militară, să răspundă la necesităţile pe care le are - să fie contestată două sau trei sau patru săptămâni mai târziu”, a declarat președintele României.

Potrivit șefului statului, sprijinul acordat Ucrainei este esențial pentru capacitatea acestei țări de a face față provocărilor generate de război.

Președintele României a precizat că tema sprijinului financiar pentru Ucraina va fi discutată în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului European.

„După cum ştiţi, de azi într-o săptămână există o întâlnire a Consiliului European, Ucraina şi acest subiect specific este pe agenda întâlnirii”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că European Commission pregătește mai multe variante juridice care ar putea permite depășirea blocajului.

„Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieşi din acest blocaj, iar România va susţine orice fel de variantă juridică pentru a ieşi din blocaj, pentru că, repet, nu e posibil ca o decizie deja luată să fie pusă în discuţie mai târziu”, a spus Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui României apar după ce Parlamentul Ungariei a adoptat o moțiune prin care se opune mai multor inițiative europene legate de Ucraina.

Potrivit agenției de presă MTI, documentul adoptat de legislativul de la Budapesta respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și acordarea unor noi ajutoare militare pentru Kiev.

Moțiunea critică, de asemenea, ideea transformării Uniunii Europene într-o alianță militară și avertizează că unele decizii ale liderilor europeni ar putea duce la escaladarea conflictului.

Textul adoptat de Parlamentul Ungariei solicită guvernului de la Budapesta să nu contribuie la negocierile de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană.

Totodată, legislativul cere autorităților să respingă acordarea de sprijin financiar sau militar suplimentar pentru Kiev.

Moțiunea susține că integrarea unui stat aflat în război ar putea implica Uniunea Europeană în conflictul dintre Rusia și Ucraina și afirmă că Ucraina nu ar îndeplini în prezent criteriile necesare pentru aderare.

Documentul mai cere guvernului ungar să evite orice decizie care ar putea conduce la implicarea directă a Ungariei sau a Uniunii Europene în conflictul din regiune.