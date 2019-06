Nicu Paleru a recunoscut! Ce regretă acum artistul

Recent, Nicu Paleru a fost prezent în platoul unei emisiuni tv alături de cea mai dragă ființă din viața lui, fetița lui, Anais. Pe langa momentele frumoase din viata lui, celebrul artist de muzică de petrecere a povestit și un episod neplăcut din trecut, pe care îl regretă și acum.





Nicu Paleru își răsfață prințesa mereu, iar cei doi au o relație foarte specială și, întrebat dacă a certat-o vreodată pe fiica sa, artistul a spus că o singură dată, însă nu a avut încotro.

„Nu stau mult timp plecat de lângă ele (nr. soția și fiica). O singură dată am certat-o, dar i-am dat la fund. A plâns, am bătut-o pentru că am găsit-o că stătea pe pervazul de la geam. În exterior, avea trei ani, îmi cer scuze că am dat atunci, dar n-am avut încotro.", a povestit Nicu Paleru, în cadrul unei emisiuni tv, scrie spynews.ro.

