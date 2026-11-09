Tensiunile din Partidul Național Liberal continuă după ce Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor care au contestat în instanță deciziile partidului să își retragă procesele sau să părăsească grupurile parlamentare. Senatorul Nicoleta Pauliuc îl acuză pe liderul PNL că încearcă să impună obediența în locul libertății de opinie și susține că nu va renunța la dreptul de a contesta în instanță hotărârile pe care le consideră nelegale.

Nicoleta Pauliuc i-a transmis lui Ilie Bolojan că nu se lasă intimidată de amenințările privind excluderea din grupurile parlamentare. Senatoarea a criticat modul în care conducerea partidului gestionează disputele interne și a susținut că dezacordurile politice nu ar trebui soluționate prin ultimatumuri.

„Domnule Bolojan, (…) nu mă intimidaţi. Am avut în viaţă lupte mult mai grele decât o dispută cu un preşedinte de partid care, atunci când nu reuşeşte să convingă, încearcă să-şi impună autoritatea prin ameninţări şi ultimatumuri (…) Ori ne retragem acţiunile din instanţă, ori ne daţi afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar. E mărunt şi meschid”, a transmis, luni seară, Nicoleta Pauliuc, într-un mesaj pe Facebook.

Nicoleta Pauliuc invocă dreptul de a contesta deciziile partidului în instanță

Senatoarea PNL consideră că apartenența la un partid nu presupune renunțarea la drepturile constituționale și amintește că accesul liber la justiție este garantat prin articolul 21 din Constituție.

„Loialitatea faţă de un partid nu poate însemna renunţarea la dreptul de a cere dreptate în instanţă. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau Statutul PNL, am dreptul să o contest. Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate”, a adăugat senatorul PNL.

Totodată, aceasta l-a întrebat pe Ilie Bolojan de ce le solicită liberalilor să renunțe la procese, în loc să aștepte o decizie a instanțelor. Pauliuc susține că intrarea sa în politică a avut la bază angajamente față de cetățeni, pe care nu intenționează să le abandoneze.

„De ce insistaţi să ne retragem procesele? Nu ar fi mai simplu să le câştigaţi? Eu nu am uitat de ce am intrat în politică (…) Am candidat pentru nişte oameni cărora le-am promis că voi apăra pacienţii, familiile şi antreprenorii români. Nu le-am promis că voi ridica mâna la comandă”, a mai declarat Pauliuc.

În mesajul său, senatoarea a făcut referire și la deciziile adoptate de Executiv, despre care afirmă că au pus o presiune foarte mare asupra companiilor românești.

Aceasta a pus sub semnul întrebării direcția politică a actualei conduceri liberale și a susținut că valorile partidului nu ar trebui abandonate în favoarea disciplinei impuse de lideri.

„Aşa că vă întreb, eu m-am îndepărtat de valoarele liberale sau dumneavoastră v-aţi îndepartat de oamenii pe care PNL a promis că îi reprezintă? În încheiere, domnule Bolojan, ce ar trebui să facă un parlamentar atunci când consideră că propriul partid se îndepartează de ceea ce a promis alegătorilor? Să tacă? Să se supună? Să renunţe la dreptul de a contesta deciziile conducerii? Şi dacă refuză? Îl daţi afară? Asta numiţi dumneavoastră modernizare şi democraţie?”, a mai declarat Nicoleta Pauliuc.

Senatoarea și-a încheiat mesajul cu un nou reproș la adresa președintelui PNL, avertizând că actuala abordare riscă să transforme partidul într-o formațiune în care opiniile diferite nu mai sunt acceptate.

„Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu şeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal, problema este că dumneavoastre aţi uitat şi riscaţi să duceţi PNL un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul”.

Declarațiile Nicoletei Pauliuc vin după ce Ilie Bolojan a anunțat, luni, că liberalii care au contestat în instanță hotărârile Congresului PNL trebuie să aleagă între retragerea acțiunilor și părăsirea grupurilor parlamentare.

Liderul liberal a explicat că deciziile adoptate la nivelul conducerii partidului trebuie respectate de membrii grupurilor parlamentare, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. El a susținut că fiecare parlamentar poate vota potrivit propriei convingeri, însă nu poate face acest lucru din interiorul grupului politic dacă se opune deciziilor stabilite de acesta.

Disputa are la bază mai multe acțiuni în instanță prin care membri ai PNL au contestat hotărârile adoptate de conducerea formațiunii.

În iulie, Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie, inclusiv a celor referitoare la noua conducere și la modificările statutului partidului.

De asemenea, grupul de liberali apropiat de Mihail Veștea a solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea de urgență a deciziilor Biroului Politic Național prin care au fost convocate Consiliul Național și Congresul. Reclamanții au susținut că demersurile urmăreau modificarea statutului și eliminarea membrilor și aleșilor cu opinii divergente.

Ulterior, aceștia au deschis un proces împotriva PNL și a președintelui partidului, solicitând angajarea răspunderii civile delictuale și plata unor despăgubiri de 250.000 de lei pentru fiecare reclamant. Valoarea totală a daunelor morale cerute se ridică la patru milioane de lei.

Printre cei care au semnat acțiunile în instanță se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu.

Tribunalul Ilfov a suspendat, de asemenea, două decizii adoptate de Biroul Politic Național al PNL, referitoare la poziția partidului față de Cabinetul Veștea.