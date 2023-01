Nicolae Stanciu, tricolorul lunii decembrie. Octavian Popescu și Darius Olaru sunt și ei în top

Au fost șapte jucători nominalizați pentru trofeul din luna decembrie, pe baza evoluțiilor la echipele de club pe finalul anului trecut. Iată clasamentul final în care învingător a fost Nicolae Stanciu, campion în China cu Wuhan Three Towns, autor a 10 goluri și 12 pase decisive pe parcursul sezonului:

1. Nicolae Stanciu 61,86%

2. Octavian Popescu 9,62%

3-4. Denis Alibec, Radu Drăgușin 8,59%

5. Florinel Coman 4,81%

6. Olimpiu Moruțan 4,47%

7. Nicolae Păun 2,06%

Toți jucătorii naționalei au punctat pe toată durata lui 2022 și în clasamentul ”Tricolorul anului”. Primii 3 clasați în fiecare lună au primit 10, 6, respectiv 3 puncte în ierarhia în care învingător este tot Nicolae Stanciu:

1. Nicolae Stanciu – 23 puncte

2. Darius Olaru – 20 puncte

3-4. Dennis Man, Octavian Popescu – 16 puncte

5-6. Alex Maxim, Denis Alibec – 13 puncte

7-8. Rareș Ilie, Denis Drăguș – 12 puncte

9-11. Nicușor Bancu, Andrei Cordea, Olimpiu Moruțan – 10 puncte (sursa: Mediafax)

Niculae Stanciu, preferatul impresarei Anamaria Prodan

Anamaria Prodan nu ezită niciodată să-și laude fotbaliștii pe care îi are sub contract. Acest lucru s-a întâmplat și la scurt timp după ce Nicolae Stanciu a debutat la noua sa echipă, Wuhan Three Town (China).

„Pentru că ești cel mai bun, pentru că ești incredibil, pentru că ești un bărbat adevărat, pentru că ești un sportiv de excepție, pentru că îți divinizezi familia, pentru că îți venerezi ca pe icoană soția, pentru că ai muncit enorm, pentru că ai un caracter cum puțini au, EU TE IUBESC ȘI SUNT ATÂT DE MÂNDRĂ DE TINE! Felicitări, dragul meu!”, a scris Anamaria Prodan pe contul de Instagram.

La scurt timp după mesajul impresarei, a venit și răspunsul lui Nicolae Stanciu. „Mulțumesc”, a scris internaționalul român, alături de două emoticoane, în formă de inimă și îmbrățișare.