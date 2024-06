Poveștile din spatele Euro 2024. Cine-i aduce echilibru lui Nicolae Stanciu

„Unii zic că România nu e o echipă puternică, dar ei au jucat bine în meciurile din preliminarii. Nicolae Stanciu cred că e cel mai periculos. Îmi place mult de el, dar ei sunt o echipă. Românii au jucători tineri, foarte buni, care pot decide un meci”, a spus Seghei Rebrov.

