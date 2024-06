Scandal la Euro 2024. Belgienii contestă arbitrajul și sistemul VAR după 0-1 cu Slovacia

Euro 2024, din Germania, a debutat pe 14 iunie, iar trei zile mai târziu a izbucnit și primul scandal. Belgia, echipa care a debutat cu o înfrângere, în fața Slovaciei (0-1), acuză probleme de arbitraj.

Diavolii roșii, așa cum sunt numiți belgienii, acuză arbitrajul echipei conduse de Halil Umut Meler. Echipei conduse de atrenorul Domenico Tedesco, i-au fost anulate două goluri, unul pentru offside, iar al doilea pentru un henț.

Belgia a debutat cu o înfrângere în primul meci pe care l-a jucat la Campionatul European, contra Slovaciei. Văzuți ca favoriți ai grupei E, la Euro 2024, Diavolii roșii au rata startul, Slovacia impunându-se cu golul înscris în minutul 7, prin Ivan Schranz. Iar acum, belgienii au nevoie de un rezultat bun în fața României, în meciul de sâmbătă.

Oficialii echipei sunt nemulțumiți, însă, de echipa de arbitri din meciul de debut. Aceștia acuză deciziile prin care le-au fost anulate două goluri care ar fi putut schimba soarta partidei.

Belgienii au solicitat un penalty, în minutul 10, când Ondrej Duda a oprit mingea cu mâna în interiorul careului. Arbitru turc a fluierat fault în atac, însă, considerând că Doku și-a dezechilibrat adversarul. Decizia sa, de la Euro 2024, a fost contestată de fostul arbitru belgian Alexandre Boucau.

În minutul 87, belgianul Lukaku a trimis mingea în plasă, dar golul a fost anulat. Arbitrul de la Euro 2024 a sancționat un henț, comis de Openda, la faza anterioară, când a preluat mingea, pasând pentru marcator. În acest caz, specialistul belgian în arbitraj a confirmat decizia centralului.

Verdictul arbitrului a venit cu ajutorul unei tehnologii, numită „snicko”, introdusă la Euro 2024. O serie de senzori de mare precizie, introduși în minge, sesizează dacă a existat contact cu suprafața corpului. În transmisiunea live, acest lucru se poate observa sub forma unui grafic în colțul ecranului. Când mingea este atinsă, sinusoidele graficului cresc.

Pe de altă parte, faza a fost contestată de Garry Lineker, fostul internațional al Angliei. În opinia sa, noua tehnologie, care determină eventualele încălcări ale regulilor este „de rahat”.

Antrenorul echipei care a pierdut, Domenico Tedesco, a evitat să comenteze deciziile de arbitraj. El a precizat că trebuie să aibă încredere în sistemul VAR și în noile tehnologii introduse la Euro 2024. Chiar și așa, Tedesco a precizat că înfrângerea în fața Slovaciei este dureroasă, mai ales că Belgia și-a creat numeroase ocazii pe care le-a ratat.

„E greu să vorbesc. Era mai ușor să spun ce am pe suflet dacă am fi câștigat. Am pierdut și voi încerca să fiu un manager drept. Trebuie să avem încredere în VAR. Dacă ei decid că e henț, atunci așa să fie. Pe mine chiar mă doare eșecul de azi. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Ne-am creat ocazii, ne-a lipsit șansa la finalizare”, a spus Domenico Tedesco, selecționerul Belgiei.