Euro 2024. Ucrainenii, surprinși de scorul meciului cu România

Euro 2024 a început cu o victorie pentru echipa națională de fotbal a României. Tricolorii au câștigat meciul contra Ucrainei cu scorul 3-0, spre surprinderea tuturor.

Ucrainenii au reacționat după ce România s-a impus cu scorul de 3-0, în fața lor, în meciul de debut la Campionatul European. Antrenorul echipei de la Kiev a recunoscut că a fost surprins de joc.

Echipa națională de fotbal a României a câștigat în fața Ucrainei cu scorul de 3-0. Primele goluri ale României, la Euro 2024, au fost marcate de Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Drăguş (57). Jocul Tricolorilor i-a surprins pe adversari care nu se așteptau la o asemenea prestație. Antrenorul Serghei Rebrov a declarat, după înfrângerea echipei sale, că nu se aștepta la acest rezultat.

„România este o echipă bună. Am spus-o şi ieri la conferinţa de presă de dinaintea meciului, este o naţiune care iubeşte fotbalul. Pot juca fotbal şi au arătat asta astăzi. Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, împotriva Slovaciei”, a spus Rebrov, potrivit UEFA.

Tehnicianul ucrainean a spus că echipa sa a avut posesia jocului, fără să-și facă vreo ocazie la poarta adversă. El a precizat că nu se aștepta la rezultatul de pe tabela de marcaj. În acest context, a precizat, Ucraina trebuie să se pregătească foarte serios pentru următoarea partidă de la Euro 2024, cu Slovacia.

„În mod clar, au existat diferite elemente ale jocului. Am avut posesia, dar nu ne-am creat nicio ocazie. Nimeni nu se aştepta la acest rezultat. Ne aşteaptă un meci foarte serios în faţa noastră [împotriva Slovaciei]. Trebuie să discutăm între noi şi trebuie să ne pregătim pentru următorul meci”, a mai spus Rebrov.

Căpitanul echipei naționale a Ucrainei, Taras Stepanenko, a fost dezamăgit de jocul la primul meci de la Euro 2024. El a subliniat că România a meritat victoria din teren, dar a precizat că gruparea sa trebuie să strângă rândurile. Ucraina mai are două jocuri, dificile, cu Belgia și Slovacia.

„Sunt foarte dezamăgit de prestaţia noastră. Astăzi nu am fost echipa pe care am fost întotdeauna. România a meritat această victorie, iar noi trebuie să continuăm să mergem mai departe. Mai avem două meciuri şi trebuie să fim puternici şi să schimbăm situaţia. Uneori, lucrurile rele se întâmplă în cele mai importante momente, iar acesta a fost cazul astăzi”, a spus Taras Stepanenko.

În opinia sa, Ucraina a controlat jocul, dar a făcut o greșeală care a fost sancționată imediat. El consideră că la turneele finale precum Euro 2024, echipele treubuie să joace

„Am controlat jocul, am fost pe minge, dar am fost pedepsiţi imediat pentru prima greşeală. La aceste turnee, uneori trebuie să joci simplu în faţa porţii tale, iar antrenorul ne-a avertizat în legătură cu acest lucru înainte de meci. Aş numi golul lui Stanciu un «EUROgol» - a fost un şut foarte frumos. Dar, ca să fiu sincer, am fost foarte încrezător că vom fi mai agresivi în repriza a doua, vom marca şi vom întoarce situaţia. Din păcate, nu s-a întâmplat”, a spus Stepanenko, potrivit site-ului UEFA.