Nicolae Dică, fericit că a scăpat de presiunile lui Gigi Becali. „Mulțumesc celor din conducere că mi-au acordat această libertate”

Nicolae Dică a preluat echipa CS Mioveni, aflată pe ultimul loc în SuperLiga, la începutul acestui an. Gruparea argeșeană se afla pe ultimul loc în clasament, cotată cu șanse mici de a rămâne în primul eșalon fotbalistic. Cu toate acestea, fostul antrenor al FCSB a reușit o performanță foarte bună, obținând șapte puncte din nouă posibile în cele trei meciuri pe care le-a disputat.

După două victorii, cu Nicolae Dică pe bancă, CS Mioveni a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în meciul de pe teren propriu cu Sepsi. Reușita este cu atât mai importantă cu cât vorbim despre o echipă care trage la play-off.

„Muncim în fiecare zi să fim uniți, am căpătat încredere, Știți cum e la fotbal… Azi poți să fii cel mai bun, iar după două meciuri poți să devii cel mai slab. Trebuie să rămânem modești în continuare, să muncim la fel, să fim la fel de uniți și să fim preocupați la fiecare joc să luăm punct sau puncte. Cred că trebuie să fim modești în continuare, pentru că deocamdată nu am obținut încă nimic. Eu știu cum este la fotbal. Cum am spus și mai devreme, se uită ce-ai făcut bun foarte repede”, a explicat Nicolae Dică.

Nicolae Dică, mulțumit că-și poate face meseria liber

El s-a declarat mulțumit de condițiile în care își desfășoară activitatea la noua echipă de fotbal spunând că nu simte presiunea pe care o avea când antrena la FCSB. Iar cel mai plăcut lucru, spune Dică, este că nu mai primește indicații de la patronul Gigi Becali. Pracitc, a precizat el, acesta îl împiedica să-și facă meseria așa cum considera.

„E mult mai plăcut acum. Le mulțumesc celor din conducere pentru că au avut încredere în mine, că mi-au dat șansa să antrenez și că mi-au acordat această libertate”, a comentat Nicolae Dică conform Fanatik.

Antrenorul Nicolae Dică a condus FCSB în perioada 23 iulie – 22 noiembrie 2022. El a fost înlocuit, la echipă, de patronul Gigi Becali, nemulțumit de evoluția jucătorilor săi. S-a întâmplat după înfrângerea pe care FCSB a suferit-o pe terenul lui U Cluj.

A fost al doilea mandat de antrenor pe care Nicolae Dică la avut pe banca echipei lui Gigi Becali. El i-a condus pe jucătorii roș – albaștri în 26 de partide, în toate competițiile. Cu Dică pe bancă, FCSB a obținut 11 victorii, 8 egaluri și 7 înfrângeri, un palmares care nu l-a mulțumit pe patronul Gigi Becali.