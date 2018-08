Nicolae Dică, ENERVAT la culme înaintea meciului cu Rapid Viena: „Ce înseamnă asta? Nu are sens întrebarea”

Nicolae Dică, antrenorul echipei FCSB, s-a enervat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Rapid Viena, din cauza unei întrebări.





FCSB va evolua, joi, de la ora 21.30, în deplasare, cu Rapid Viena, în prima manșă a play-off-ului Ligii Europa. Întrebat dacă va aborda jocul cu o formulă mai ofensivă, tehnicianul „roș-albaștrilor” s-a enervat și a răspuns că formația sa a demonstrat că este destul de ofensivă.

„Ce înseamnă o echipă mai ofensivă? În Europa, am jucat 4 meciuri, am marcat 8 goluri şi am primit unul singur. În campionat, am marcat 12 goluri şi am primit 5. Nu suntem o echipă ofensivă că am marcat 8 goluri în 4 meciuri? Dacă marcam 4 goluri în 4 meciuri, ok, înțelegeam. Dar din moment ce am înscris 8 goluri, nu are sens întrebarea”, a spus Dică

Pagina 1 din 1