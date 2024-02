Nicolae Ciucă susține acordarea dublei cetățenii pentru românii din Spania

După întâlnirea cu liderul Partidului Popular European din Spania, Nicolae Ciucă susține că este crucial ca PPE să rămână cea mai mare forță politică din UE și după alegerile din iunie.

Nicolae Ciucă, alături de românii din Spania

Ciucă a declarat că i-a propus să discute cu reprezentanții comunității românești despre intențiile lor de implicare în viața politică, economică și socială din Spania. De asemenea, l-a rugat ca partidul său să sprijine demersul guvernamental pentru acordarea dublei cetățenii pentru români și să revizuiască regimul de taxare aplicat Bisericii Ortodoxe.

„Partidul Popular European trebuie să rămână cea mai mare forţă politică din Uniunea Europeană şi după alegerile din iunie. Aceasta a fost concluzia întâlnirii pe care am avut-o cu Alberto Núñez Feijóo, preşedintele Partidului Popular din Spania. Este în interesul democraţiei să prezentăm alegătorilor din ţările noastre avantajele pe care UE le aduce fiecăruia. Atât România, cât şi Spania beneficiază de fonduri de la Bruxelles, care dezvoltă regiuni şi comunităţi, recuperând decalaje economice”, afirmă preşedintele Senatului, într-o postare pe Facebook.

Regimul de taxare al Bisericii, pe lista discuțiilor

Nicolae Ciucă a menționat că i-a sugerat președintelui Partidului Popular European din Spania să inițieze discuții cu reprezentanții comunității românești pentru a afla despre intențiile lor de a se implica în viața politică, economică și socială a țării.

„De asemenea, l-am rugat ca partidul său să sprijine demersul guvernamental pentru acordarea dublei cetăţenii pentru români şi să îndrepte regimul de taxare la care este supusă Biserica Ortodoxă”, precizează liderul PNL.

„I-am urat ca, în alegerile europarlamentare, partidul său să îşi păstreze primul loc obţinut în scrutinul parlamentar de anul trecut. Mai multe detalii despre strategia popularilor europeni pentru alegerile din iunie vom discuta la congresul PPE, pe care PNL va avea onoarea să îl găzduiască pe 6-7 martie, la Bucureşti.”, a mai spus preşedintele Senatului, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

Dublă cetățenie pentru românii din Spania

Președintele Senatului se află pentru două zile într-o vizită oficială în Spania. Românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetăţenie, a afirmat, luni, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, după întâlnirea pe care a avut-o cu omologul său spaniol, Pedro Rollan Ojeda.

„Comunitatea românească din Spania are o vastă experiență de muncă, este o resursă de înaltă calificare și are o mentalitate occidentală. Ca urmare a demersurilor pe care le-am inițiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetățenie.

Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia și Franța”, a anunțat Ciucă pe Facebook.