Nicolae Ciucă și Nicușor Dan, primul acord al unei alianțe de dreapta

Președintele PNL Nicolae Ciucă și primarul Capitalei, Nicușor Dan, au semnat un acord pentru o alinață de dreapta.

Liderul PNL Nicolae Ciucă și Nicușor Dan au bătut palma pentru București

Candidatul la preșidenție Nicolae Ciucă declară că partidul său sprijină un proiect de dreapta.

„Sprijinim un proiect de dreapta. Stăm la masă cu toți cei care consideră că pot să se angajeze în proiectul pe care primarul general al Capitalei și-l asumă și l-a promis bucureștenilor”, declară președintele PNL.

Nicolae Ciucă va susține Planul Urbanistic General al Capitalei.

Nicolae Ciucă și Nicușor Dan, au participat împreună la emisiunea „Gândul în opoziție”, unde au pus bazele unui acord pentru un proiect de dreapta pentru Capitală.

El declara: „ Atunci când am fost prim-ministru am avut o colaborare cât se poate de eficientă şi am căutat împreună să găsim soluţii pentru bucureşteni şi de fiecare dată am făcut lucrul acesta. Este opţiunea dânsului, şi am discutat de fiecare dată, să ştiţi că nu trebuie să dăm deoparte tot ceea ce a însemnat relaţia dintre Partidul Naţional Liberal şi domnul primar general. Vă aduceţi aminte decalogul cerinţelor noastre pe care domnia sa l-a îndeplinit şi am rămas într-o relaţie de colaborare, după care sunt aceste elemente de congruenţă în ceea ce priveşte modul în care politic vedem soluţiile pentru Capitală şi nu numai. Ca atare, faptul că domnia sa a venit la noi la Consiliul Naţional, faptul că de-a lungul timpului, şi când nu am mai fost eu prim-ministru, îmi aduc aminte, într-o dimineaţă mă duceam la Parlament, mai ţineţi minte?”

Nicușor Dan va deschide negocieri și cu alte partide de dreapta

Nu numai USR-ul va fi chemat la negocieri, ci și USR, PMP, Forţa Dreptei, REPER.

Nicușor Dan a căzut de acord cu rezolvarea celor 10 solicitări venite din partea președintelui PNL, Nicolae Ciucă

„A fost perioada la care imediat după aceea am venit către domnul primar cu cele 10 solicitări de îndeplinit la nivelul Primăriei. Şi domnul primar ne-a răspuns la toate cele 10 solicitări. Nu e vorba de nicio răzgândeală. Deci nu ne-am răzgândit, au fost problemele noastre, pe care le-am discutat tranşant. Domnul primar, este adevărat că au fost discutate şi puse pe masă între noi doi?” întreabă Nicolae Ciucă.

La aceasta, Nicuşor Dan răspunde: „Am venit cu un raport la cele şase luni, după cele şase luni”.

Nicușor Dan refuză invitația lui Nicolae Ciucă și nu intră în PNL

„Aşa este. Deci nu ne-am răzgândit. În momentul în care la vremea respectivă am avut discuţii cu domnul primar, îl invitam să devină membru al Partidului Naţional Liberal, domnia sa şi-a menţinut decizia, pe care o respect, am respectat-o şi atunci şi acum, şi s-a intrat în jocul politic, nu ne-am răzgândit, am făcut fiecare dintre noi jocul politic în conformitate cu obiectele pe care le aveam pentru alegerile locale”, declară Nicolae Ciucă.

Ultima întrebare a moderatoarei emișiunii „Gândul în opoziție”a făcut lumină în cazul relației dintre cei doi

„Şi ultima întrebare, domnule Nicolae Ciucă, sunteţi la mâna lui Nicuşor Dan?”, întreabă Denise Rifai, care a avut ca răspuns din partea candidatului la președinție Nicolae Ciucă: „ Nu. Sunt împreună cu Nicuşor Dan”.