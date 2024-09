Politica Ciucă nu mai are încredere în Ciolacu. Ce promisiune și-a încălcat liderul PSD







Nicolae Ciucă a vorbit într-un interviu recent despre candidatura lui Klaus Iohannis la postul de senator. Președintele PNL a dezvăluit că înainte de a înainta orice demers a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu, care a ofeirt asigurări liberalilor că vor primi sprijin din partea PSD.

În cadrul aceluiași interviu, Nicolae Ciucă a anunțat și o înțelegere politică între PNL și Nicușor Dan pentru susținerea unei majorități de dreapta la nivelul Consiliului General al Capitalei. „Vom asigura majoritatea de dreapta la Primăria Capitalei", a declarat Ciucă, subliniind importanța unei coaliții puternice în sprijinul actualului primar, Nicușor Dan, și a proiectelor propuse pentru dezvoltarea Bucureștiului.

Nicolae Ciucă: Inițial i s-a părut o chestiune foarte bună să reconstituim un drept constituțional

Nicolae Ciucă a adus clarificări privind întâlnirea sa cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, în cadrul unui interviu.

„Miercuri m-am întâlnit cu președintele PSD. Când nu recunoaște o chestiune care e între doi, trei oameni, cum putem avea încredere într-o coaliție pe viitor?", a spus Ciucă, criticând lipsa de transparență din partea partenerilor de discuție politică. Acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la soliditatea unei eventuale coaliții cu PSD.„ Nu pot să duc în eroare pe nimeni. Când vine vorba de angajamente, mesaje și alți politicieni nu...uitați, eu am recunoscut ce am făcut acum 20 ani”, a continuat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a vorbit și despre un aspect esențial discutat cu Marcel Ciolacu, referitor la legea privind dreptul la candidatură al lui Klaus Iohannis, despre care inițial ambele părți păreau să fie de acord. „Inițial i s-a părut o chestiune foarte bună să reconstituim un drept constituțional. Am agreat și nu s-a mai întâmplat", a dezvăluit Ciucă. El a adăugat că a primit asigurări în acest sens de la Ciolacu, dar legea a fost respinsă de PSD în unanimitate.

Cazul Nassiryia: Nicolae Ciucă apără Armata Română

Nicolae Ciucă a abordat și subiectul legat de acțiunile militare din Nassiryia, Italia, care au generat controverse.

„Am făcut în așa fel încât să ne îndeplinim misiunile. Nu puteam executa ofensive până nu se modifica mandatul. Riscam să dăm socoteală instanțelor militare. E obligatoriu să respecți mandatul pentru că altfel pui în pericol viețile militarilor și misiunea în sine.

Dacă au ceva cu mine că am intrat în politică, eu suport. Dar să nu denigreze și să nu ducă în derizoriu acțiunile armatei. O colegă care a fost acolo a fost sunată de fiică și a fost întrebată dacă a fost acolo sau nu. E inacceptabil așa ceva.

Puteam să stau deoparte. Un comandant poate sta deoparte. Niciodată nu mi-am lăsat militarii singuri. Mi-am planificat misiunea astfel încât să fiu cu ei. Am fost în mijlocul, fruntea lor, am modificat misiunea. Am reușit ca până dimineață să blocăm accesul.

Colegii mecanici mi-au semnat pe o hârtie de carton, o am și acum acasă. Împreună cu ei am schimbat roțile transportorului și ne-am putut întoarce acasă.

Și dacă am fi vrut să intervenim, nu puteam pentru că nu era zona noastră de responsabilitate”, a relatat liderul liberal.

El a subliniat importanța respectării mandatului militar și a respins ferm orice insinuări privind implicarea sa politică sau denigrarea armatei române. „Dacă au ceva cu mine că am intrat în politică, eu suport. Dar să nu denigreze și să nu ducă în derizoriu acțiunile armatei. E inacceptabil. NATO a fost un vis al nostru. Deja mi se pare că se depășesc niște limite. Nu am făcut afaceri, nu am făcut alte chestiuni ca alți politicieni”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Atacurile lansate de site-ul susținut de Geoană

Referindu-se la criticile venite din partea unui site asociat cu Mircea Geoană, Nicolae Ciucă a fost tranșant: „Domnul Geoană nu se putea comporta altfel decât așa cum se obișnuiește între cei care sunt continuatorii propagandei fostului partid comunist." Liderul PNL a subliniat că aceste atacuri sunt parte dintr-o strategie de denigrare a opoziției și a celor care nu se aliniază politicii promovate de aceștia.

Refuzul unui nou mandat de Premier

Întrebat dacă ar accepta un nou mandat de premier, Nicolae Ciucă a fost ferm: „În viața mea nu m-am întors pe funcții, nu mă voi întoarce”, a spus acesta pentru Gândul.

Aceasta este o poziție clară a liderului PNL, care își propune să se concentreze pe alte aspecte ale carierei sale politice.