Legea Iohannis rupe coaliția. Ciucă nu mai vrea guvernare cu PSD, după alegeri

Nicolae Ciucă nu mai vede o continuare a guvernării alături de PSD, după alegerile de la finalul anului. PNL acuză partenerii social-democrați că nu au respectat înțelegerea cu privire la adoptarea legii Iohannis.

Relația dintre PNL și PSD s-a degradat, în ultimele zile. Motivul este legat de actul normativ care îi permite președintelui să candideze la Senat pe listele partidului.

Președintele PNL susține că actuala coaliție de guvernare, cu PSD, nu va mai putea continua după alegerile parlamentare. Nicolae Ciucă acuză partenerii de coaliție că nu și-au respectat angajamentul pe legea Iohannis.

Potrivit spuselor sale, social democrații au acceptat, inițial, să susțină legea care îi permite președintelui să candideze la Senat pe listele PNL. Ciucă face referire la o discuție pe care a avut-o cu Marcel Ciolacu, președintele PSD. Ulterior, social-democrații au refuzat să mai susțină această propunere.

„A fost o discuție pe care am avut-o cu Marcel Ciolacu și am convenit că este nevoie de această clarificare (legea care să permită candidatura lui Klaus Iohannis - n. red.). Iar acum văd că există mai multe poziții și o dezangajare de la acest proiect. Este clar că nu există o susținere a demersurilor politice în coaliție și vom avea o decizie pe acest subiect”, a declarat Nicolae Ciucă.

PSD a decis să nu susțină proiectul de lege care i-ar fi permis lui Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare pe listele PNL. Refuzul social-democraților a dus la declarațiile lui Nicolae Ciucă. În acest context, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că această lege nu este prioritară nici pentru el şi nici pentru Guvern, nici pentru PSD. Totodată, a precizat că nu a avut discuții cu PNL pentru susținerea demersului.

Ciolacu a precizat că anumite categorii socio0profesionale nu pot candida la alegerile parlamentare decât dacă își dau demisia din funcție. În acest sens a exemplificat cu magistraţii sau prefecţii. Chiar și așa, liderul PSD a precizat că nu este de acord cu extinderea prevederilor legale.

„Părerea mea este că am evoluat ca şi societate în cei 20 de ani. Nu am stat pe loc. Mai sunt anumite categorii socio-profesionale care nu pot candida, decât dacă-şi dau demisia. magistraţi, prefecţi. Nu cred că este oportun, nu sunt de acord cu nicio extindere a acestei legi şi nu sunt de acord cu nicio propunere care modifică fondul legii electorale, deoarece există o recomandare a Comisia de la Veneţia că acest lucru se face cu un an înainte”, a explicat preşedintele PSD.