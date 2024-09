Politica Nicușor Dan, despre întâlnirea cu Marcel Ciolacu. Au găsit rezolvări pentru mai multe probleme







Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că a discutat cu Marcel Ciolacu despre traficul din Bucureşti și despre ilegalitatea din urbanism şi ineficacitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii. Edilul a spus că premierul se va consula cu ministrul de Interne şi că va primi un răspuns la solicitare. El a mai zis că solicitarea este ca Inspectoratul să le verifice şi prefectul să le atace în instanţă.

Nicușor Dan, după discuțua cu Marcel Ciolacu

„Vreau să îi mulţumesc domnului prim-ministru că mi-a făcut această vizită. Am avut o discuţie pe trafic cu două componente. În primul rând, ilegalitatea în urbanism şi construcţii şi ineficacitatea de ani de zile a unor instituţii care sunt în subordinea primului ministru: Inspectoratul de Stat în Construcţii şi prefectul. Domnul prim-ministru o să vă spună că o să se consulte cu ministrul de Interne şi că ne va da un răspuns la solicitare.

Solicitarea concretă este pentru PUZ Sector 2 şi cele 38 de autorizaţii. Solicitarea este ca Inspectoratul să le verifice şi prefectul să le atace în instanţă. Şi am discutat de asemenea de posibilitatea de a finanţa transportul public din Bucureşti, care este soluţia durabilă pe rezolvarea traficului”, a declarat Nicuşor Dan, la finalul întâlnirii cu Marcel Ciolacu, desfăşurată la Primăria Capitalei.

Ce spune Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a spus că el și primarul General al Capitalei au construit ”ceva care duce la o normalitate instituţională”. Premierul a mai zis că va exista o conectare instituţională între Primăria Generală şi Guvernul României.

„Şi eu aş dori să-i mulţumesc domnului primar general. Cred că am construit ceva care duce la o normalitate instituţională, indiferent de persoanele care vremelnic, fiecare dintre noi, conducem ori Guvernul României, ori Primăria Generală şi totuşi vom crea o conectare instituţională între Primăria Generală şi Guvernul României. Am acest material de la primarul general, o să vorbesc şi cu ministrul Justiţiei. Am vorbit data trecută şi cu vicepremierul şi ministrul de Interne, având şi o expertiză în domeniul juridic. Am avut discuţia şi cu ministrul Dezvoltării. Cred că până la urmă instanţa va decide, dar ca şi funcţionare instituţională vom vedea cum vom proceda cel mai bine”, a explicat premierul.

Dezvoltarea Bucureștiului, în prim plan

Marcel Ciolacu și edilul au discutat și despre dezvoltarea Bucureştiului. Premierul a spus că aglomerația din trafic în prim plan și că trebuie găsite soluții cât mai repede.

„Normal că am vorbit şi de dezvoltarea Capitalei, să vedem cu ministrul Fondurilor Europene ce se poate direcţiona şi ce proiecte putem depune rapid pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, zona electrică la fel, avem contracte şi cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Banca Mondială şi normal că îmi doresc ca proiectele mari, în primul rând, să fie prioritate pentru Capitala României şi nu în ultimul rând am înţeles de la domnul primar general că va avea în perioada următoare o întâlnire cu toţi primarii de sector, să vedem pentru a face totuşi un trafic integrat şi multe alte servicii publice pentru bucureşteni, servicii care vor trebui făcute la nivelul Primăriei Generale într-un sistem integrat. Cred că şi de la strânsul gunoiului astfel încât să încercăm să perturbăm cât mai puţin traficul şi aglomeraţia din trafic”, a transmis Marcel Ciolacu.