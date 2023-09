Nicolae Ciucă, răspuns punctual despre intențiile PNL-PSD care vor aduce bunăstarea românilor

Nicolae Ciucă a făcut declarații presei, la finalul ședinței PNL de astăzi, când discuțiile au fost aprinse între liberali pe tema asumării răspunderii Guvernului pentru măsurile fiscale. Răspunsurile sale la întrebările jurnaliștilor au evidențiat intențiile coaliției care, în opinia sa și a liderilor social-democrați, vor aduce bunăstare românilor.

Nicolae Ciucă a evidențiat că fost un vot pentru angajarea răspunderii Guvernului, cu respectarea principiilor pe care Partidul Național Liberal le-a enunțat și pe care le-am susținut de fiecare dată de la începerea discutării acestor măsuri.

Pentru o înțelegere ușoară a măsurilor pe care politicienii puterii vor să le ia, vom prezenta punctual opinia liderului PNL. Precizăm că sunt câteva voci de liberali care la acest moment îl contestă pe Nicolae Ciucă, acuzându-l că îl lasă pe premierul Ciolacu să-și impună ideile de guvernare.

Măsuri pentru creșterea economică

Nicolae Ciucă a declarat că, pe lângă măsurile fiscale despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, „este nevoie de un alt pachet prin care să susținem măsuri de investiții, măsuri de creștere economică în țara noastră”. Există chiar trei linii pe care ar putea să le abordeze, susține fostul premier.

„Este vorba de facilități fiscale, facilități pentru utilități și ajutor de stat personalizat pentru investițiile care depășesc suma de 50 de milioane de euro.

Trebuie să facem mențiunea ca în momentul de față avem nevoie ca prin aceste colectări la buget și reducerea cheltuielilor, să putem să asigurăm banii necesari pentru cofinanțare proiectelor care sunt deja în derulare, proiecte pentru dezvoltarea rețelelor de gaze, de apă, de canal, de infrastructură rutieră și tot ceea ce ține de continuare a procesului de dezvoltare și modernizare a României, atât la nivel local, regional, cât și la nivel de ţară.

Avem nevoie de fonduri să putem să susținem plata pensiilor și a salariilor și avem”.

Este nevoie de fonduri pentru transformarea sistemelor din sănătate și educație

Nicolae Ciucă: „Am avut o discuție pe care am agreat-o și este tranșată la nivelul coaliției, împreună cu premierul Marcel Ciolacu. Toate aceste măsuri nu trebuie să impacteze, să afecteze în vreun fel veniturile populației.

Avem nevoie de aceste fonduri să putem să ducem mai departe proiectele pe care le-am asumat în modernizarea, în transformarea sistemului medical din România, sistemului de educație. Avem nevoie de bani să asigurăm plata creșterii salariilor la profesori”.

Nicolae Ciucă: Măsurile trebuie să fie în concordanță cu Comisia Europeană

Nicolae Ciucă ne asigură că măsurile luate de PNL-PSD vor fi în înțelegere cu pretențiile Comisiei Europene și ale investitorilor străini.

„Vom agrea toate aspectele prin care vom continua să susținem liniile tehnice care sunt în continuare în dezbatere și în acordarea unei înțelegeri comune împreună cu Comisia Europeană. Fac această mențiune pentru că este obligatoriu ca prin măsurile pe care le luăm să asigurăm coerența absorbției fondurilor europene, atât pe linia fondurilor structurale, cât și pe cea a fondurilor provenite din PNRR.

Avem nevoie să convingem investitorii străini de stabilitatea cadrului fiscal-bugetar în România și faptul că România este o țară care are potențial și sunt oportunități de investiții”.

TVA nu se va modifica…deocamdată



Liberalii nu au fost de acord cu modificarea TVA. Nicolae Ciucă a fost întrebat de jurnaliști dacă ar fi de acord cu renunțarea cotei de TVA de 5% și eventual de 9%.

Nicolae Ciucă: „În acest moment am agreat că sunt o serie de produse la care… și servicii la care se mențin cotele de TVA diferențiate. Nu suntem unica țară din Europa și am convenit în coaliție, am discutat și cu ministrul finanțelor, menținem pentru anumite bunuri și servicii cote diferențiate de TVA”.