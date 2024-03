Politica Nicolae Ciucă, întâlnire cu românii din Spania și Franța. Temele ce vor fi discutate







Nicolae Ciucă, președintele PNL, și Lucian Bode, secretarul general al partidului, se vor deplasa în Spania în perioada 15-16 martie. În timpul vizitei, aceștia vor participa la întâlniri cu comunitatea românească din Spania și vor avea discuții cu reprezentanți din mediul de afaceri.

În timpul vizitei sale , Ciucă va aborda din nou tema dublei cetățenii pentru românii de acolo.

Nicolae Ciucă continuă demersurile pentru a obține dubla cetățenie pentru românii din Spania

În contextul Congresului PPE desfășurat la București, liderul PNL a exprimat dorința ca românii rezidenți în Spania să aibă posibilitatea de a obține dubla cetățenie fără a fi supuși unui examen. Această declarație a survenit după o întâlnire cu liderul opoziției din Spania, Alberto Nunez Feijoo.

Ciucă își continuă eforturile pe care le-a început la sfârșitul anului 2022, când a efectuat o vizită în Spania în calitate de prim-ministru. Împreună cu premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condus prima ședință comună a guvernelor româno-spaniole.

La solicitarea lui Nicolae Ciucă, chestiunea dublei cetățenii a românilor din Spania a fost inclusă pe agenda relațiilor bilaterale, iar în 2023 s-a instituit un Grup comun de lucru pentru a aborda această problemă.

Totodată, în data de 17 martie, președintele PNL va face o vizită la Paris, unde va avea întrevederi cu membrii comunității românești din acea zonă.

Liderul PNL, vizită în Spania și în luna februarie

Și luna trecută Ciucă a efectuat o vizită în Spania. Deplasarea a început pentru Nicolae Ciucă cu o întâlnire cu omologul său Pedro Rollan Ojeda, cu care a discutat despre importanța diplomației parlamentare în relația bilaterală dintre cele două țări.

Președintele Senatului României a declarat că împreună, ei pot identifica soluții comune la problemele celor două societăți, îmbunătățind relațiile politice, comerciale și culturale.

„Comunitatea românească din Spania are o vastă experiență de muncă, este o resursă de înaltă calificare și are o mentalitate occidentală. Ca urmare a demersurilor pe care le-am inițiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetățenie.

Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia și Franța”, a anunțat ulterior Nicolae Ciucă pe Facebook.