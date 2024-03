Politica Marcel Ciolacu, ultimele detalii despre acordarea dublei cetățenii românilor din Spania







În cursul zilei de sâmbătă, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu președintele Consiliului de Miniștri din Spania, Pedro Sanchez, pentru a discuta despre colaborările propuse între cele două țări.

Premierul României a anunțat că s-au pus la cale ultimele detalii privind dubla cetățenie acordată românilor din Spania.

Marcel Ciolacu optimist cu privire la acordare dublei cetățenii românilor din Spania

În urma întâlnirii, Marcel Ciolacu a exprimat recunoștința sa față de premierul spaniol pentru sprijinul acordat de Președinția Spaniei la Consiliul UE, în ceea ce privește eforturile de aderare a României la spațiul Schengen prin calea aeriană și maritimă, programată la sfârșitul lunii martie.

„Totodată, am stabilit împreună ultimele detalii privind acordarea #dubleicetățenii pentru românii care trăiesc în Spania.

În curând această dorință a românilor din Spania o să devină realitate ca urmare a eforturilor făcute de cele două partide social democrate din Spania și România”, a transmis premierul României pe Facebook.

În momentul de față, conform legislației spaniole, românii care s-au stabilit în Spania nu au posibilitatea de a deține dublă cetățenie, atât română, cât și spaniolă. În Europa, Spania a încheiat astfel de acorduri doar cu Franța și Portugalia.

Toate beneficiile ar urma să fie acordate din acest an

Înainte de Marcel Ciolacu, și Nicolae Ciucă a vorbit despre dubla cetățenie acordată românilor din Spania după vizita sa de la jumătatea lunii februarie.

„Comunitatea românească din Spania are o vastă experiență de muncă, este o resursă de înaltă calificare și are o mentalitate occidentală. Ca urmare a demersurilor pe care le-am inițiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetățenie.

Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia și Franța”, a anunțat Nicolae Ciucă.

Dubla cetățenie le va facilita accesul la muncă românilor din Spania

Conform spuselor reprezentanților diasporei, pentru cei peste un milion de români din Spania, obținerea dublei cetățenii va reprezenta împlinirea unui vis.

Deținerea statutului de cetățean spaniol le va oferi accesul la oportunități de muncă mai bine plătite, în domenii precum administrația, ordinea publică sau educația.

În plus, deținând pașaportul spaniol, românii vor putea călători fără vize în majoritatea țărilor din întreaga lume.