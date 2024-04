Politica Nicolae Ciucă, în vizită la Praga. Liderul PNL s-a întâlnit cu preşedintele Republicii Cehe şi preşedintele Senatului







Nicolae Ciucă a efectuat o vizită la Praga cu prilejul aniversării a 75 de ani de la crearea NATO, a 25 de ani de la aderarea Cehiei, respectiv a 20 de ani de la aderarea României. Preşedintele Senatului a avut, joi, la Praga, o întâlnire cu premierul Republicii Cehe, Petr Fiala.

Nicolae Ciucă a mulţumit oficialilor din Cehia pentru susținerea României la Schengen

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a mulţumit tuturor oficialilor din Cehia pentru modul în care au susţinut aderarea României la Spaţiul Schengen, atunci când au deţinut preşedinţia UE.

„Mă bucur foarte mult să revin la Praga şi să avem această întâlnire bilaterală între două ţări partenere, două ţări aliate, atât în cadrul UE, cât şi în cadrul NATO. Ne-am întâlnit pentru prima oară anul trecut aici, la Praga, când Cehia a susţinut Platforma Crimeea. Ulterior am avut onoarea să-l primesc pe domnul preşedinte la Bucureşti, într-o vizită oficial, prilej cu care am deschis drumul cooperării noastre”.

Fostul premier, despre importanța Flancului estic al Alianţei

Nicolae Ciucă a arătat că astăzi este ziua NATO, iar Cehia sărbătoreşte 25 de ani apartenenţă la NATO, în timp ce România sărbătoreşte 20 de ani apartenenţă la NATO.

„Suntem într-un moment de securitate complicat (..) şi cred că solidaritatea şi cooperarea dintre ţările noastre sunt foarte importante. Aşa cum am discutat împreună cu domnul preşedinte, aşa cum am discutat cu preşedintele ţării, cu premierul Republicii Cehia, cu toţi cei cu care am avut ocazia să discutăm, am concluzionat că Flancul estic al Alianţei trebuie să fie foarte bine protejat, prin măsurile de descurajare şi apărare, şi, într-adevăr, prin modalitatea noastră de a înţelege contextul şi de întărire al relaţiilor bilaterale, trilaterale, pentru că avem nevoie de aceşti piloni pe Flancul Estic: România, Polonia, Cehia”, a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, întrevedere cu premierul Republicii Cehe, Petr Fiala

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a avut joi, la Praga, o întrevedere cu premierul Republicii Cehe, Petr Fiala, el afirmând că cele două ţări vor da pe 9 iunie testul alegerilor europarlamentare şi că acesta este momentul în care forţele democratice trebuie să afirme cu tărie angajamentul faţă de valorile occidentale.

„M-am văzut la Praga cu premierul Republicii Cehe, Petr Fiala, pe care l-am vizitat la sediul Guvernului. Am discutat despre întărirea cooperării dintre cele două state şi modalităţi prin care putem face faţă complicaţiilor geopolitice şi economice care afectează întreg continentul”, a scris Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă arată că este foarte importantă solidaritatea între statele partenere în cadrul Uniunii Europene.

„Ţările noastre vor da pe 9 iunie testul alegerilor europarlamentare. Premierul ceh şi cu mine apreciem că acesta este momentul în care forţele democratice trebuie să afirme cu tărie angajamentul faţă de valorile occidentale”, a spus Ciucă.

„I-am mulţumit, de asemenea, pentru sprijinul pe care ţara sa îl acordă României în favoarea admiterii noastre depline în Spaţiul Schengen şi în cadrul procesului de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD)” a mai afirmat preşedintele Senatului pe social media.