Nicolae Ciucă face anunțul momentului! România, direct afectată de războiul din Ucraina: Este o agresiune inacceptabilă

Premierul Nicolae Ciucă a vorbit, astăzi, despre criza refugiaților din Ucraina, care au fugit din calea războiului, pentru a scăpa cu viață. Șeful Executivului a afirmat că România a oferit sprijin celor care au ajuns pe țara noastră, dar și oamenilor care au rămas în țara vecină și au nevoie de ajutor.

Nicolae Ciucă, despre războiul din Ucraina și imigranții care au ajuns în România

„Este o agresiune inacceptabilă, soldată cu suferințe enorme, cu refugiați care au depășit 2,5 milioane de persoane, similare cu cele din Groznâi, Alep le regăsim azi, toate aceste grozăvii ale războiului la Mariupol, Cherson, Harkov sau Kiev, adevărate crime împotriva umanității, crime de război care caracterizează agresiunea Rusiei.

La pandemie s-a adăugat criza energetică globală, deloc ruptă de războiul declanșat la 24 februarie. S-a adăugat criza refugiaților și perspectiva unei crize economice. Spre deosebire de momentul 2015, când un milion de migranți din Orientul Mijlociu a amenințat Europa, criza refugiaților ucraineni a demonstrat un comportament opus, solidar și imbatabil”, a spus premierul României.

„A fost un moment în care România a strălucit”

„Și în România, oamenii obișnuiti s-au alăturat ONG-urilor și insituțiilor pentru a ajuta, hrăni și găzdui pe cei ajutați la nevoia. România a avut jumătate de milion de refugiați pe teritoriul său. România a acordat sprijin tuturor. A fost un moment în care România a fost recunoscută de către toți liderii lumii. Am avut discuții, am avut întâlniri aici la București cu toți prim-miniștrii care au fost nevoiți să ia măsuri pentru a-și repatria cetățenii. A fost un moment în care România a strălucit. Pornind de la acest moment trebuie să demonstrăm în continuare că strălucim.

Reziliența țării noastre s-a dovedit exemplare în domeniu, pe baza cooperării între instituțiile statului, cetățeni și ONG-uri. Am investit 3,4 milioane de euro, am construit un hub umanitar la Suceava. La Isaccea am putut să constat implicarea și mobilizarea autorităților locale care fără să fi cerut cineva să facă ce au putut să facă, continuă să facă pentru că acest spirit de solidaritate i-a determinat să arate că se poate mai mult decât oricine s-ar fi așteptat. Le mulțumesc încă o dată.”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Cum s-a votat în Adunarea Generală a ONU

Premierul a vorbit și despre votul dat în Adunarea Generală a ONU, legat de agresiunea Rusiei în Ucraina. „În adunarea generală a ONU 141 de state au votat pentru condamnarea Rusiei, doar 5 state au votat împotrivă: Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord, Eritreea.

Nivelul sancțiunilor asumate unanim a atins cote care arată că trebuie să plătească pentru războiul de agresiune. Și-ar fi imaginat cineva Germania ajutând militar Ucraina sau blocând Nord Stream2 sau anunțând detașarea de furnizorul rus de gaz?

Nu spunem că va fi ușor, e o acțiune unică, derulată peste noapte, extrem de rapid, o adaptare pentru a limita efectele războiului și a descuraja agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și lumii libere.”