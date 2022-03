Bani în avans pentru aceşti români! Sumele intră direct pe card. Vestea momentului pentru salariaţii din România

Reprezentanții platformelor Salarium și Edenred au vești bune pentru angajații din companiile românești! Cele două societăți au lansat o componentă de plată în avans a veniturilor angajaților din țara noastră, prin intermediul unui pachet de beneficii extrasalariale care se adresează firmelor autohtone.

Bani în avans pentru salariații din România

„Prin intermediul Salarium, angajații își pot accesa salariul oricând doresc în timpul lunii pentru un plus de autonomie și o mai bună gestiune a veniturilor lor. Salarium contribuie, de asemenea, la modernizarea sistemului de salarizare și optimizează procesul clasic de acordare a avansului salarial.

Companiile care folosesc soluția Salarium eficientizează procesul de acordare a avansurilor, grăbesc timpii dintre nevoia salariatului și accesul la bani, optimizează fluxurile de numerar din cadrul companiei și contribuie pozitiv la retenția de angajați”, se arată într-un comunicat emis de societatea Salarium, care arată că noul concept se aliniază trendului internațional îmbrățișat de diverse firme.

„Soluția Salarium face parte din trendul internațional care este din ce în ce mai pregnant datorită efectelor pozitive aduse în viețile angajaților și a companiilor. Ritmul alert al pieței de consum, marea migrație a angajaților de la o companie la alta, gig economy și rata crescută a salariaților care rămân fără bani de la un salariu la altul au accelerat nevoia unei astfel de soluții și în piața din România”, a spus Alina Ștefan, Chief Executive Officer la Salarium Fintech, salutând deschiderea Edenred în demersul cu pricina.

„Nevoile angajaților sunt în continuă schimbare”

Ştefan Toderiţă, Strategy and Development Director, Edenred România și Benefit: „Suntem în permanență conectați la cerințele din piața muncii si la nevoile angajatilor, care sunt in continua schimbare. Anul trecut am lansat primul (si deocamdată unicul) parteneriat cu o platformă de food delivery din România (Tazz), primul card eco şi primul chatbot din industrie, anul acesta, am lansat prima aplicate de beneficii extrasalariale din Romania, iar acum propunem aceasta premiera.

Adăugarea solutiei de plata in avans a salariilor în pachetul de beneficii extrasalariale pe care il oferim completează ecosistemul Edenred cu un beneficiu mult dorit si apreciat de angajatii din România”.

Tot ce trebuie să știi despre Salarium

Salarium Fintech este prima soluție de plată instantă a avansurilor salariale și educație financiară din România. Salarium poate fi descărcată din Google Play și AppStore, iar prin intermediul aplicației mobile, angajații au posibilitatea de a solicite avansuri salariale, fără comisioane sau dobânzi, doar pentru zilele deja lucrate până la momentul retragerii.

Salarium este un fintech cu capital 100% românesc și își propune să ajute companiile din România să eficientizeze procesul de acordare a avansurilor salariale.

Ce este și cu ce se ocupă Edenred

Edenred, platformă de servicii extra-salariale și plăți, este lider de piață și este partenerul de zi cu zi al întregului ecosistem al pieței de muncă, conectând peste 50 de milioane de angajați și 2 milioane de comercianți parteneri prin intermediul a peste 900.000 de clienți corporativi în 46 de țări.

Edenred oferă soluţii de plată cu destinaţii specifice pentru alimentaţie (tichete de masă), flote auto şi mobilitate (soluţii multi-energy, mentenanţă, taxe de drum, parcări şi vouchere de transport), stimulente (vouchere şi carduri cadou, platforme dedicate angajaţilor) şi plăţi corporative (carduri de plată virtuale).

În concordanță cu misiunea grupului, „Enrich connections. For good.”, aceste soluții sporesc bunăstarea și puterea de cumpărare a utilizatorilor, îmbunătățesc atractivitatea și eficiența companiilor și animă piața muncii și economia locală. De asemenea, favorizează accesul la o alimentație mai sănătoasă, produse mai sustenabile și produse de soft mobility.

Cei 10.000 de angajați împărtășesc o misiune comună, aceea de a transforma piața muncii într-un sistem interconectat, mai sigur, mai eficient și mai prietenos zi de zi.