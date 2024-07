Nicolae Ciucă explică motivele care l-au determinat să candideze la Cotroceni. Calitățile pe care un lider trebuie să le valorifice

București. Nicolae Ciucă a explicat că și-a asumat candidatura la președinția României, încă din noiembrie, de la Biroul Politic Național de la Sinaia. Liderul PNL susține că adecis să meargă la organizațiile județene pentru discuții cu activul de partid.

Președintele PNL susține că se simte obligat să candideze la alegerile prezidențiale după angajamentul luat în Biroul Politic Național. El a precizat că este un gest de respect față de liderii filialelor și activul de partid.

Președintele PNL a explicat cum a ajuns în politică, după o carieră militară. El a arătat că provine dintr-o cultură profesională în care contează foarte mult echilibrul. Nicolae Ciucă a precizat că politica necesită un nivel ridicat de implicare. Potrivit spuselor sale, în viața publică este nevoie, la fel ca și în armată, de stabilitate și echilibru. Sunt două aspecte pe care le-a promovat, în permanență.

„După ce am avut privilegiul sa îmi servesc țara, am trecut în rezervă, am trecut în politica unde percepția este mai puțin plăcută la adresa imaginii politicii din România. Nu mă așteptam sa nu fie un mediu de implicare. (...) Toate acestea au cântărit foarte mult în decizia pe care am luat-o. Am venit dintr-o cultura profesională care are un anumit echilibru, atribute în componența de management. De aceea am susținut ideea de stabilitate, de echilibru”, a explicat Nicolae Ciucă.