Politica Nicolae Ciucă, după intervenția din Galați: Am făcut tot ce e omenește. Ce decizie a luat liderul PNL







Update. Nicolae Ciucă pleacă înapoi la Galați în zonele calamitate, conform unor surse.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă a spus că a fost în zonele afectate de inundații din Galați și că a încercat să-i ajute pe oameni să treacă peste aceste momente dificile. Fostul premier a mai zis că principala vocație a unui politician este de a fi în serviciul țării și că trebuie să aibă empatie.

Nicolae Ciucă, despre inundațiile din Galați

„Am fost în comunitățile afectate de inundații din județul Galați – am făcut tot ce e omenește să limităm efectele, ca zecile de mii de oameni să depășească acest moment. Să dăm dovadă de solidaritate, de coeziune, de empatie, să mergem să îi ajutăm. Principala noastră vocație ca politicieni este de a fi în serviciul țării, în serviciul comunităților, de a reprezenta interesele cetățenilor și mai ales ale celor care trec prin încercări”, a spus Ciucă.

De ce candidează Nicolae Ciucă la prezidențiale

Ciucă a explicat și de ce a ales să candideze la alegerile prezidențiale. El a spus că este un om împlinit profesional, dar că oamenii au nevoie de un președinte de încredere și că PNL are toate șansele să câștige.

„Nu am intrat în politică pentru funcții, vreau să-mi fac datoria față de oameni și țară . Toată viața mi-am dedicat-o slujirii țării, asta voi face în continuare. Am cel mai potrivit raport între vechimea în muncă și vechimea politică, față de contracandidații mei. PNL poate și trebuie să câștige președinția României. România are nevoie de un președinte loial oamenilor și intereselor țării, care pune accent pe dezvoltare, pe investiții și educație, care vorbește cu românii din țară și din diaspora.

De ce candidez? Sunt un om împlinit profesional, am performat politic, sunt președintele celui mai frumos, elegant și nobil partid din România. Când am decis să intru în politică eram la cel mai înalt nivel al profesiunii mele. PNL a fost singura opțiune reală pentru mine. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea pe care mi-ați dat-o. Nu ne vom opri să facem istorie pentru România de azi și România de mâine”, a spus fostul premier.

PNL vrea să facă o coaliție cu partidele de dreapta

Fostul premier a mai spus că PNL vrea să facă o coaliție cu partidele de dreapta. ”O să spun clar: ne dorim să facem o coaliție cu partidele de dreapta. E prima noastră opțiune. Și a românilor. Vrem un partener matur, pe care ne putem baza”, a anunțat el.