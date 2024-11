Politica Nicolae Ciucă, despre relația cu Ucraina și Rusia, dacă ajunge președintele României







Nicolae Ciucă a declarat de mai multe ori că serviciul său a însemnat, ani la rând, să fie în teatru de operații, în război. Datorită experienței sale va ști cum să abordeze situația în cazul războiului din Ucraina.

Nicolae Ciucă: Voi face tot ce ține de mine să păstrăm pacea

Nicolae Ciucă a amintit recent că de-a lungul carierei sale „Nu am cărat mapa, nu am ridicat imperii farmaceutice, nu am fentat statul, nepotul meu nu s-a folosit de instituții ale statului ca să se îmbogățească (a făcut referire la nepotul lui Marcel Ciolacu), nu am intrat în politică să fac combinații. Singura mea avere este familia mea”.

Liderul PNL,invitat la „Piața Victoriei”, cu Mădălina Dobrovolschi, a fost întrebat ce relație va avea cu Rusia ținând cont de războiul din Ucraina, dacă va ajunge la Cotroceni.

Nicolae Ciucă a răspuns că va face „tot ceea ce ține de mine ca să păstrăm și să prețuim pacea așa cum se cuvine”. Mai mult, fostul premier a amintit că fost „în două teatre de operații, ca să nu zic trei și știu cum arată războiul, știu care sunt ororile războiului, înțeleg foarte bine ce se întâmplă acum cu Ucraina”.

Liderul PNL: Ucraina luptă și ne apără și pe noi

Nicolae Ciucă a mai subliniat că „vom continua să sprijinim Ucraina, pentru că prin sacrificiul lor de resursă umană, prin sacrificiul lor material reușește să țină linia frontului departe de granița noastră”.

Liberalul a mai subliniat faptul că „Ucraina luptă și ne apără și pe noi, pentru că nu vreau să ne gândim ce înseamnă o apropiere a Rusiei de granițele noastre. Cunoscând toate aceste aspecte ale războiului, voi face tot ceea ce ține de mine ca să păstrăm și să prețuim pacea așa cum se cuvine”.

Nicolae Ciucă, despre Republica Moldova

Cu privire la Republica Moldova, Nicolae Ciucă a subliniat, de asemenea, că „trebuie să sprijinim Republica Moldova să facă față acestor acțiuni directe de dezinformare, de schimbare a percepției, de influențare a tot ceea ce înseamnă conducere de la Chișinău”.

Mai mult, președintele PNL este convins că „România va continua să facă tot ce îi stă în putință pentru a sprijini parcursul pro-european, democratic al Republica Moldova, pentru că nu există alte soluții”.