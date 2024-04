Politica Ziua NATO în România. Nicolae Ciucă: Cea mai puternică alianţă militară defensivă din istorie







Nicolae Ciucă a declarat că România a evoluat în cadrul NATO devenind un pilon de securitate pe Flancul estic, iar apartenenţa la Alianţa Nord-Atlantică a adus stabilitatea necesară dezvoltării economiei şi îi garantează apartenenţa la lumea liberă, a afirmat, duminică, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: România a evoluat în cadrul organizaţiei NATO

Pe 7 aprilie se celebrează Ziua NATO în România. În contextul marcării a 20 de ani de la aderarea României la NATO, Nicolae Ciucă vorbeşte atât din punctul de vedere al militarului care şi-a slujit ţara, cât şi al politicianului.

„Ziua NATO în România are, în acest an, o dublă însemnătate: marcăm 20 de ani de când ţara noastră a devenit membră a organizaţiei şi 75 de ani de când a fost înfiinţată Alianţa Nord-Atlantică. Încă de la semnarea Tratatului Atlanticului de Nord în 1949, NATO a fost cea mai puternică alianţă militară defensivă din istorie, care a avut un rol major în securitatea şi stabilitatea statelor membre.

Nicolae Ciucă, despre NATO. Sursa foto: Facebook

În toată existenţa sa, Alianţa şi-a demonstrat capacitatea de a face faţă provocărilor de securitate şi de a ţine pasul cu evoluţia şi diversificarea ameninţărilor la adresa lumii libere. Din 2004 şi până azi, România a evoluat în cadrul organizaţiei, devenind un pilon de securitate pe Flancul estic. Apartenenţa la NATO ne-a adus stabilitatea necesară dezvoltării economiei şi ne garantează apartenenţa la lumea liberă”, a transmis Nicolae Ciucă.

Liderul PNL: Am purtat „greutatea şi responsabilitatea” pentru vieţile camarazilor

„Pentru aderarea la NATO au contat decisiv dorinţa românilor de a fi parte a lumii libere, determinarea şi responsabilitatea clasei politice, profesionalismul şi sacrificiul militarilor noştri”, subliniază Nicolae Ciucă.

Ca militar şi comandant spune că a purtat „greutatea şi responsabilitatea” pentru vieţile camarazilor săi. „Am condus mai multe misiuni riscante, în care am pierdut tehnică, am avut şi răniţi, dar nu am pierdut niciun camarad. Este lucrul care contează cel mai mult pentru un comandant - să nu piardă niciun om”, a declarat preşedinte al Senatului.