Iordăchescu a salvat Schitul Maicilor, biserica Olari, biserica Sfântul Ilie, biserica Mihai Vodă, clopotniţa bisericii Mihai Vodă, Palatul Sinodal, Mănăstirea Antim, biserica Petru Iacob din Reşiţa, biserica Sfântul Ioan, biserica Sfântul Gheorghe, biserica Sfântul Ştefan „Cuibul cu barză”, ansamblul statuar de la biserica Domniţa Bălaşa şi biserica Mănăstirii Râmeţ.

Conform basilica.ro, mărturii despre aceste lăcaşuri sunt redate în documentarul „Salvatorul bisericilor condamnate”. realizat de Trinitas TV.

„Eugeniu Iordăchescu s-a născut la Brăila, în anul 1929, şi a absolvit Institutul de Construcţii din Bucureşti. A ocupat mai multe funcţii în institute de proiectare, a fost cadru didactic. Este autor a trei brevete de invenţie. A fost căsătorit şi a avut doi copii, care l-au urmat profesional.

În producţia amintită, inginerul a dezvăluit că ideile sale cu privire la toate operaţiunile de salvare a bisericilor au venit de la Dumnezeu. „În condiţiile noastre, aşa m-a luminat Dumnezeu încât eu mi-am imaginat un element foarte simplu la prima vedere.

Este vorba despre ce face un chelner când intră într-un restaurant unde este o petrecere şi unde este multă lume. Pune paharele pe o tavă şi pe urmă se plimbă printre cetăţeni astfel încât lichidul nu cade, nu se varsă.

De aici am plecat şi eu. Am făcut o tavă prin tăierea legăturii cu pământul la baza construcţiei, am suspendat-o pe un sistem de dizpozitive construite ad-hoc, pe nişte, le-am zis noi, bughiuri, şi o fundaţie care urma să fie construită pe noul amplasament.

Cine aude cât de simplă este ideea întreabă: «Dar cum de ţi-a venit?», spune inginerul în documentarul ce poate fi urmărit mai jos.

Se pare că Nicolae Ceauşescu şi jumătatea lui Elena îşi doreau foarte mult să vadă bisericile la pământ. Conform celor evocate de Enăchescu într-un alt interviu, cei doi ar fi avut şi o înţelegere cu privire la acest subiect foarte dureros pentru memoria religioasă şi culturală a României acelor vremuri.

„Îmi amintesc o întâmplare: Schitul Maicilor, fiind pe traseu, pe șine, cei doi Ceausesti au venit în vizită, și au comentat. Ea i-a spus lui, enervată: «Ai văzut, mă, că au reușit?». Ce se presupunea aici?

Că fusese o înțelegere între ei: „Lasa-i, mă, să vedem dacă pot!“. Ulterior, am fost avertizat că, în cazul lucrărilor, să am grijă asupra unor evenimente neprevăzute, și că o să fiu salvat, chiar dacă se întâmplă ceva rău. Ei tot sperau să nu meargă treaba…”, preciza cel poreclit „Inginerul Raiului”.

Foto: inginerul Eugeniu Iordăchescu

sursa foto: basilica.ro