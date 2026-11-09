Nicolae Ceaușescu încearcă revenirea. Gorbaciov, la București, revoltă la Brașov

În 1987, Nicolae Ceaușescu a încercat să facă mai multe vizite externe. În afară de câteva state din Blocul de Est, Iugoslavia și Turcia, a ales state asiatice și africane. Trecuse un deceniu de la cutremurul din 1977. În mai 1987, Ceaușescu l-a primit pe Mihail Gorbaciov la București. Românii au aplaudat în 1987, cum l-au aplaudat pe Bill Clinton în 1997, la București. Orice încercare de reformă în Europa de Est era văzută cu speranță de oameni și cu oroare de conducerea de la București. Mai exact de cercul restrâns din jurul „Cabinetului 1” și „Cabinetului 2”. Revolta de la Brașov avea să arate că România trăia ultimii ani ai dictaturii ceaușiste. Austeritatea venea la pachet și cu tăieri de salarii și prăbușirea asistenței medicale. Cozile deveneau interminabile la magazinele din orașe.

Din 9 și până în 18 martie 1987, Ceaușescu vizitează India (9-12 martie), Birmania (14-16 martie), Nepal (16-18 martie). În India, primit de Primul Ministru Rajiv Gandhi, nepotul lui Javaharlal Nehru și fiul Indirei Gandhi, Ceaușescu a depus o coroană de flori în memoria Indirei Gandhi, ucise în 1984 de către două gărzi de corp „sikh”.

Vizitele au fost orientate spre vânzarea de produse românești și pe importul de materii prime. În special, roțile de tren, osiile și boghiurile de la IOB Balș erau foarte căutate, ca și locomotivele de la Craiova, vagoanele de la Arad, Caracal, Drobeta Turnu Severin.

În martie-aprilie 1987, Nicolae Ceaușescu vizitează Angola (28-30 martie), Zair (30 martie-1 aprilie), Congo (1-3 aprilie). În acei ani, erau numeroase conflicte în state africane, iar ONU impusese embargo, de exemplu, în Africa de Sud. Ceaușescu a reușit să vândă elicoptere în Africa de Sud. Celulele (scheletul) au fost fabricate la Brașov, motoarele au fost asigurate de o companie franceză, Aérospatiale”. Angolezii cu ajutorul unor specialiști români au asamblat celulele, motorul, echipamentele, armamentul și blindajul.

În plus, Ceaușescu a vândut și ABI, adică vehicule blindate pe șasiu de ARO 240, pentru forțele anti-tero. Liberia a cumpărat 5 unități, Algeria a cumpărat 10 unități.

Nicolae Ceaușescu era cu 13 ani mai în vârstă decât Gorbaciov. Ceaușescu se ridicase într-o societate capitalistă, răzbătuse în ilegalitate spre vârful ierarhiei comuniste. Era fiu de țăran și a eșuat ca muncitor. S-a regăsit în activismul politic. A stat ani destui în închisorile regimurilor politice românești pe baza convingerilor sale. „Mișa” era la origine un țăran rus dintr-un colhoz. Fruntaș în muncă, a ajuns la studii universitare pe care Ceaușescu „și le-a tras” după ce a ajuns lider politic. Gorbaciov a studiat și a profitat de perioada mai destinsă de prin anii 50-60 când se va apropia de dizidenții din ceea ce am zice „rușii albi”. Tatăl soției sale, Raisa, era un dizident anti-stalinist. Partidul i-a dat voie să o aibă de soție.

Nicolae Ceaușescu, în calitate de ucenic al lui Dej, „Mișa” ca ucenic al lui Andropov și Cernenko au crescut cam la fel. Adică au înțeles că Vestul era tentant cât de cât. Ceaușescu, contra predecesorilor lui Gorbaciov, Brejnev, Andropov, Cernenko. Gorbaciov, contra doctrinei Brejnev. Ceaușescu a copiat la virgulă, în plan extern, titoismul anti-sovietic dar el era un stalinist. ”Mișa” s-a apropiat de Occident când „Nea Nicu” îi intorsese spatele. De fapt, Ceaușescu a încetat să mai fie preferatul Vestului când Gorbaciov a preluat leadershipul la Kremlin.

Nicolae Ceaușescu, în perioada 1987-1989, i-a reproșat lui Gorbaciov că el făcuse în anii 60-70 ce încerca „Mișa” după 1985. Dar, cearta dintre ei era doar pe liniile directoare politice. Gorbaciov l-a vizitat pe Ceaușescu în 25-27 mai 1989. Ceaușescu a mai dat în folosință un „Circ al Foamei” pentru a-i arăta lui Gorbaciov cum se construia socialismul. Se spune că la un moment dat, la Snagov, cei doi au fost practic pe punctul să se încaiere, pe baza unei dispute ideologice.

Ceaușescu era schimonosit de furie, văzând cum cetățenii Capitaei îl aplaudau pe Gorbaciov. Mulți cumpăraseră de la „Agenția Aeroflot”, programul lui Gorbaciov de „Glasnosti -Perestroika”, tradus în română de KGB. Făcuse crize de nervi când auzise că erau cozi la agențiile companiei aeriene sovietice. Securitatea monitoriza atent grupul Militaru-Iliescu, membrii acestuia mergând mereu la Ambasada URSS, la sala de lectură pentru a citi „Pravda”.

Nicolae Ceaușescu în șiretenia lui țărănească pricepuse că „Mișa” ar fi fost de acord să reformeze comunismul până la lichidarea acestuia. Ceaușescu era stalinist bătrân, știa că ambele concepții capitalistă-comunistă nu se completează. Ceaușescu nu înțelegea ceea ce condamnase în 1968. Nu înțelegea de ce sovieticii lasă să le scape CAER și „Blocul Socialist”. În 1968, nimeni n-ar fi profețit dispariția comunismului sovietic. În 1987, altfel stăteau lucruile.

În perioada 11 mai-9 octombrie 1987, Nicolae Ceaușescu a vizitat Cehoslovacia (11 mai), Polonia (9 iulie), Bulgaria (7-9 octombrie). Au fost vizite pentru a discuta colaborări de natură economică. Nicolae Ceaușescu avea nevoie de autocamioanele grele „Tatra” însă vindea și automobile și alte echipamente în aceste state.

Erau state partenere în CAER și relația era una de cooperare programată, importându-se și exportându-se după o schemă imaginată de URSS.

Pe 19-21 octombrie, Nicolae Ceaușescu merege în Turcia și pe 11 noiembrie 1987, în Iugoslavia. Sunt vizite prin care ia pulsul Occidentului, știută fiind deschiderea acestor state către Occident, Turcia fiind stat NATO, iar Iugoslavia pedalând pe linia pro-Occident, trasată de către răposatul Josip Broz Tito.

Prin Belgrad și Ankara, Ceaușescu voia să testeze diplomația occidentală care nu-i mai deschidea ușile. Până în 1989, Ceaușescu nu va mai ajunge într-un stat cu economie de piață, decât în Australia. În rest, va alege state asiatice și africane. În ultimii 2 ani de putere nu va mai merge în state europene, decât în Blocul de Est: RDG, Cehoslovacia, URSS.

Vizitele lui Nicolae Ceaușescu în anul 1987 privesc obiective industriale, construcții mașini, agricole. La 21 aprilie 1987, vizitează Întreprinderea de Prefabricate București-Militari. În 3 iulie 1987, soții Nicolae și Elena Ceaușescu vizitează Județul Sibiu. În 15-16 septembrie 1987, este rândul județelor Cluj și Mureș. La Cluj-Napoca, se deschide anul școlar.

În 11 decembrie 1987, Ceaușescu vizitează Șantierul Naval de la Tulcea. Este un an greu cu vizita lui Gorbaciov și revolta de la Brașov. România a plătit aproape 1,5 miliarde dolari din datoria externă.

Greva de la Uzina de Autocamioane Brașov a fost un test pentru Securitatea lui Ceaușescu. Atât anticomuniștii cât și Securitatea au exacerbat rolul acelei greve. Nu a fost o grevă motivată politic ci economic. Alegerile din 1987 erau duminică, 15 noiembrie 1987. Pur și simplu, oamenii începuseră să scrie pe buletinele de vot cu pixul „Vrem pâine!”, „Vrem căldură”. Securitatea punea să se șteargă cu „PIC” orice urmă de protest. Doar trebuia să iasă unanimitate nu glumă. Totuși, anunțul din una din secțiile de la Autocamioane Brașov sau „Steagul Roșu” a provocat nemulțumiri. Deși se raportase deăpășire de plan, salariile erau tăiate.

În consecință, muncitorii care au intrat în schimbul III la ora 22.00 în noaptea de 14/15 noiembrie 1987 au refuzat să intre în lucru. „CI-știi”, adică ofițerii de Securitate din fabrică nu pot izola greviștii și nici nu le pot opri nemulțumirea sau decizia spontană de a protesta. Dimineața de alegeri, muncitorii protestează. Greva începe violent. Autoritățile neputincioase nu pot schița nimic. Erau pregătite de alegeri. Muncitorii sparg „județeana de partid”, „tovarășul și tovarășa” zboară pe geamurile clădirii, în tablouri și portrete.

„Toarșu prim” de la Brașov (prim-secretarul „județenei” de partid), pe brânci, pe sub masă, prinde „telefonul scurt” și raportează situația. Securitatea ia măsuri, se caută să fie identificați agitatorii, inițiatorii. Se promite remedierea situației. era doar semnalul pregătirii represiunii.

Deși Securitatea urmărește draconic totul, „Europa Liberă” transmite în seara de 17 noiembrie 1987, știri despre greva care s-a petrecut la Brașov. Evident, serviciile secrete occidentale aveau agenți sub acoperirea reprezentanților economici, mai ales vest-germani sau israelieni. Unii reușesc chiar să filmeze discret de la fereastra hotelurilor unde erau cazați.

Rapoartele lor ajung la Europa Liberă, atașații de presă ai ambasadelor informează prompt prin „sursele lor”. Sunt etnici germani în Brașov care au contacte cu rudele din Vest. Sunt și turiști străini în acea perioadă, deci veștile circulă.

Securitatea arestează, bate, torturează. Oamenii sunt deportați, bătuți, arestați, apoi urmează pentru unii dintre ei, amnistia. În ianuarie 1988, Ceaușescu face 70 de ani și un decret de amnistie bucură pe mulți cu anumite pedepse. În vara lui 1988, Ceaușescu ajunge pe 13 august la „Steagul Roșu”.

E primit cu o defilare de autocamioane, aplauze ale muncitorilor cu salopete din magazie, căști noi. Toți râd, nici vorbă de greva ce se petrecuse în 1987, în noiembrie. Numai că, se pare că Securitatea a decis să prevină situațiile. Pur și simplu, niciun muncitor de la acea vizită nu era de la „Autocamioane”. Se aduseseră muncitori din alte fabrici ale orașului (Tractoare, Metrom etc), tocmai ca muncitorii greviști să nu aibă cumva de gând să strice liniștea „Lui și Ei”, „mama culturii și tătucul națiunii”.

În concluzie, dictatura lui Ceaușescu începuse să se clatine. Cozile interminabile, tăierea apei calde și energiei electrice, întreruperea căldurii se resimțeau tot mai acut. Vizita lui Gorbaciov și revolta de la Brașov sunt extremele unui an 1987 foarte complicat pentru Nicolae Ceaușescu