Niciodată nu a mai făcut așa ceva! Gestul lui Florin Salam față de regretatul lăutar Pițigoi

Vestea morții lui Costel Pițigoi a bulversat o țară-ntreagă. Titanul muzicii lăutărești s-a stins din viață pe nepregătite, fără să se simtă rău. Mai mult decât atât, instrumentul bănățean a fost și la un control medical de rutină chiar înainte de a deceda, iar toate lucrurile păreau să fie sub control, potrivit artistei Ramona Vița.

„Cântam împreună de aproximativ 10 ani, întotdeauna i-am respectat valoarea ca instrumentist, ca om, dar de când am început să colaborăm, am devenit poate mai mult decât frați. Dacă soțul meu, Petrică Viţa, este mâna dreapta a formației, Costel Pițigoi a însemnat mâna stânga. Am rămas șocați.

Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Costel Pițigoi

Suferea de diabet, nu s-a simţit rău, nu a avut probleme. Cu vreo două zile înainte de nenorocire, a fost la un control medical la care a fost totul în regulă, i s-a spus că are circulaţie bună, să stea liniştit. Şi, în miez de noapte, ne-am trezit cu această veste, a făcut atac cerebral. Soţia a sunat la salvare, a anunţat copiii, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic”, a relatat Ramona Vița pentru Star Popular.

Stingerea din viață a instrumentistului de muzică populară Costel Pițigoi a scos la iveală mai multe episoade din viața „Regelui Saxofonului”. Unul dintre acestea este cel în care cântărețul de manele Florin Salam a recurs la un gest surprinzător prin care și-a exprimat aprecierea față de neegalatul instrumentist.

Gestul impresionant făcut de Florin Salam față de instrumentist

„S-a terminat şmecheria. Saxofon d-ăla criminal, de când aveam eu 12 ani şi m-aţi crescut voi, şi pe mine, şi pe frate-miu”, a spus Florin Salam la un eveniment privat, adresându-i-se regretatului instrumentist bănățean, potrivit romaniatv.net.

Imediat după declarația făcută la microfon, cântărețul de manele s-a îndreptat către Costel Pițigoi, s-a aplecat și i-a sărutat mâna. Niciodată, față de nimeni, nu a mai făcut Florin Salam un astfel de gest.