​Nici nu s-a stins bine ecoul discursului patriotic al lui Eduard Hellwig…

Asta am făcut și continuăm să facem și noi. Poate că asta au făcut și cei care au fost atrași, generații damnate, în politică, artă și alte domenii, – în orice caz, în partea de sus a societății.Așa a făcut și”noua clasă” conducătoare. Cei care dau direcții, pedepse, sau acordă distincții, conduc universități… Poate de aici a izvorît în sufletele lor ura, turnătoria, dorința de îmbogățire, cea de a fi stăpân, lăcomia și trădarea. Căci au schimbat în prea mare măsură oamenii cunoscuți de lângă ei, în favoarea prieteniilor de conjunctură, dispuși oricând să-i trădeze.

Așa am ajuns să ne procopsim cu inși proveniți din familii bune, de creștini cinstiți, făcând ”prietenii” cu ratații din ONG -uri, însoțindu-se cu tinerele rateuri – fii de securiști -, fără nici un fel de însușiri. șa am ajuns să avem europarlamentari care nu știu bine nici propria Limbă Română, dar vorbesc cu aplomb ”păsăreasca” de la Bruxelles, care nu e altceva decât împlinirea predicției lui Marx: ”Va veni un timp când indivizii vor lua sub controlul lor acest produs al speciei, limba”.