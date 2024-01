Hai, că suntem culmea! Ni s-a pus pata pe Nicușor Dan că n-avem apă caldă iarna

Caloriferele din blocurile lovite de avaria de la CET Grozăvești, lăsând mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură la începutul săptămânii, au început să se dezmorțească doar în unele blocuri, zic surse din primărie care susțin că avaria a fost remediată de Termoenergetica.

Primarul general Nicușor Dan nu a zis nici „pâs”, niciun comunicat, nici măcar o scenetă ca să se simtă și bucureștenii băgați în seamă. Edilul mai jucase rolul în decembrie, putea să o mai facă, nu-i tăia nimeni freza.

În decembrie, Nicușor Dan a coborât în stradă să arate că se lucrează

Pe Magistrala II Sud, pe Calea Vitan, furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire va fi sistată pentru aproximativ 125 de blocuri din Sectorul 3, a anunțat Termoenergetica București, după ce s-a înregistrat o mare avarie pe 10 decembrie.

A doua zi, așadar cu nici o lună în urmă, pe 11 decembrie 2023, Nicușor Dan explica presei că, pe bdul Timișoara din Sectorul 6 se lucrează la reabilitarea a încă 600 de metri de conductă care vor fi terminați până la Revelion.

„Am verificat stadiul lucrărilor la această magistrală. Este vorba despre o lucrare de 3.600 de metri din care, în momentul de față, sunt terminați 2.500. Se lucrează la încă 600 care vor fi terminați în decembrie și imediat după va începe lucrarea la încă 500 care vor fi terminați în ianuarie. E o magistrală care face legătura între două CET-uri care n-a fost modernizată niciodată de la înființarea ei în anii `70”, ne-a spus primarul Capitalei.

Dumnezeu n-a ținut nici cu el, nici cu bucreștenii. Pe 5 ianuarie, în ajun de Bobotează, conductele de pe Magistralele Grivița și Grozăvești au pocnit. Avaria a lăsat 1.200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 5 și 6 fără căldură și apă caldă. Zeci de mii de locuitori din aceste blocuri s-au spălat și încă se mai spală cu apă din oala încălzită pe aragaz, și-au pus mai multe „haine în plus” căci afară temperaturile sunt muuuult sub minus 3-4 grade, familiile cu copii foarte mici au băgat calorifere în priză, având furia-n gât când se gândeau la facturile de luna viitoare.

Oamenii sunt obișnuiți deja cu avariile, o tot spun reporterilor care vin să filmeze ce li se întâmplă, cum trăiesc. Nu vrea nimeni să le facă procese de intenție primarilor generali care s-au perindat în ultimii zeci de ani, căci se știe că aproape toată rețeaua de apă din București este veche de circa 50 de ani, în unele porțiuni chiar mai veche. Dar să nu-l auzi pe primarul promisiunilor Nicușor Dan că își cere scuze pentru că n-a rezolvat problema în patru ani, este sfidător și de neacceptat.

În ADN-ul lui Nicușor Dan nu există bunul-simț, spiritul critic, scuza? N-a trecut în niciun fel testul competenței, iar din acest motiv pare că nu-i pasă că a dezamăgit o mare parte din cei care l-au votat crezând că „salvează Bucureștiul”.

Când visa să câștige postul de primar general o toca pe Gabriela Firea și echipa sa pentru tot ce făcea. Mai ales pentru avariile la conductele de apă. Așa a și câștigat voturile, pe promisiunile că bucureștenii vor avea apă caldă de cum se instalează el, ba că bucureștenii vor avea un salariu mediu de 1.400 de euro, ba că el va atrage peste două miliarde de euro fonduri europene nerambursabile.

Foarte bine că o critica pe Firea pentru că, dacă-ți ții adversarul în pumni, îl ții și treaz și îl obligi să reacționeze. Doar că, atunci când se descoperă că ai blufat, nimic nu te mai spală. Ești pus pe sârma papagalilor și pe nimeni nu mai interesezi.



Viziunea și „strategia” de muncă a primarului general

Și uite așa, tot la apă ne întoarcem, pentru că liderul liberalilor bucureșteni și ministrul Energiei, Sebastian Burduja l-a săpunit bine pe Nicușor Dan pentru suferința continuă a locuitorilor Capitalei. El l-a acuzat public pe Nicușor Dan că a pierdut fonduri europene în valoare de 200 de milioane de euro destinate reabilitării infrastructurii energetice.

În studioul de la Digi, ministrul Energiei l-a lăsat pe amfitrion într-o mare uimire când a declanșat atacul virulent la adresa primarului Capitalei, mai ales că în jurnalele de știri de marți, 9 ianuarie, se tot spunea că PNL îl va susține la alegerile locale pe Nicușor Dan.

Sceptic și vizibil enervat, Burduja a vorbit despre eșecul pierderii fondurilor europene și cum stă treaba cu schimbarea conductelor de apă. N-a iertat-o nici pe Gabriela Firea. Din cearta lor, am aflat măcar de ce n-avem rețeaua /sau cea mai mare parte din ea/ reabilitată.

„Am spus că Bucureștiul este un exemplu de manual de eșec și ceea ce s-a întâmplat exact asta reliefează. Acest tronson din magistrala Grivița era prins într-un proiect european, trebuia să fie reabilitat și avea șanse – și doamna Firea, și domnul Nicușor – să o facă, să nu avem această problemă astăzi. Din perspectiva Ministerului Energiei, care administrează cele patru CET-uri, vă pot spune că CET Grozăvești s-a oprit pentru că nu are cum să livreze agentul termic mai departe, din cauza acestei avarii. Asta înseamnă că sunt echipamente CET Grozăvești care pot să înghețe, echipele de la ELCEN au intervenit pentru a preveni o astfel de situație”, a declarat Sebastian Burduja la Digi24.

Ne-a arătat și de ce consideră un eșec al administrației locale, ca să rămânem uluiți de „strategia” de muncă a primarului Nicușor Dan.

„Din păcate, Primăria Generală a avut la dispoziție peste 200 de milioane de euro, bani europeni. Au fost gata procedurile de achiziție undeva la începutul mandatului de primar al domnului Nicușor (Dan), un an și jumătate nu a făcut nimic, a scos la licitație documentația care era gata și în 2020, a durat un an evaluarea ofertelor, un termen extrem de lung, de parcă tot sistemul ar fi perfect și l-am mai regla pe alocuri. (…) Ar fi foarte bine ca (Nicușor Dan) să explice de ce a durat atât timp și de ce a reușit măreața cifră de 2 până la 6 kilometri de rețea reabilitată din fonduri europene și a pierdut practic 200 de milioane de euro din Programul Operațional Infrastructură Mare. Erau bani gratis pentru București”, a arătat ministrul Burduja.

Gabriela Firea spune că Nicușor Dan n-a făcut nimic până în iunie 2023

Gabriela Firea nu avea cum să nu reacționeze, căci era vizat și mandatul ei. Pe lângă săgețile politice aruncate, fiindcă se aude că reintră în lupta pentru câștigarea Primăriei București, Firea a spus că, timp de trei ani, în mandatul ei, specialiști în termoficare și fonduri europene au lucrat la acest proiect. A lăsat totul făcut, proiect, avize și autorizații. Apoi…

„În 2020, premierul de dreapta a ținut la sertar contractul aproape șase luni, doar ca să fie semnat la început de mandat de candidatul susținut, atunci și acum, de toată dreapta din București. Șase luni în care se puteau face mulți pași înainte pentru a începe lucrările”, a spus fostul edil.

În opinia ei, Nicușor Dan a „stat cu mâinile în sân încă doi ani și jumătate după ce a semnat contractul” și a început lucrările de reabilitare a rețelei învechite abia în luna iunie 2023. Nu vrea să tragă ponoasele și spune că bucureștenii trebuie să cunoască adevărul.

„Am lucrat pentru a atrage cele 200 de milioane de euro, dar nu am și primit banii pentru a începe reparațiile. Banii au venit de când Bucureștiul este condus de dreapta USR-PNL-PMP, iar această coaliție este responsabilă pentru tot ce nu s-a făcut. Nici un membru al acestei coaliții să nu uite că de trei ani conduc Primăria Capitalei, susțin proiectele primarului general și puteau grăbi lucrurile”, a mai scris Firea pe pagina ei de Facebook, unde susține că „între 2016 și 2020, a înlocuit peste 300 de kilometri de țevi ciuruite”.

Explicațiile acestea sunt necesare, dar nu încălzește pe nimeni care tremură în apartament și nu poate face un duș ca în Secolul 21.

Să încheiem într-o notă optimistă: Să râdem!

N-am vrut să greșesc față de primarul general, așa că am căutat declarații de-ale sale, făcute de-a lungul timpului, ca să văd dacă măcar o dată și-a cerut scuze bucureștenilor. N-am găsit. În schimb, explicațiile lui Nicușor Dan sunt perfecte pentru textele de stand-up comedy. Păi să nu facem și noi haz de necaz, să râdem nițel, așa cum e trandul societății moderne?!

Vara 2023. Nicușor Dan:

„Cam două săptămâni oamenii nu au avut apă caldă, pentru că am avut un aşa numit ‘cămin’, care este un loc unde se transferă apă caldă de pe o reţea pe alta, care avea o vechime de 55 de ani. Nu se mai intervenise. Şi eram în pericol ca chestiunea asta să pice iarna asta. Şi atunci s-a luat decizia: o facem vara asta. Am încercat să deviem pentru sectoarele 2 şi 3 de la CET Progresu şi a crăpat. Şi atunci s-a oprit CET Progresu şi până când s-a remediat… Noi am terminat joi, săptămâna trecută, deci cam două săptămâni a luat să facem căminul acela, nu a fost apă caldă cam în jumătate din Bucureşti”.

„Avem date statistice despre satisfacţia oamenilor. Cea mai rea iarnă a fost 2020. 2021 a fost puţin mai bine, 2022 a fost puţin mai bine. Iarna asta o să fie mai bine. (…) Am intervenit exact acolo unde ştiam că e riscul cel mai mare. Cum este Bulevardul Timişoara. Calea Văcăreşti nu o să o terminăm anul acesta, dar am început să lucrăm pe Calea Văcăreşti, unde este o chestiune sensibilă”.

Cum să te lupți cu chestiunile sensibile în iarna lui 2024? Hai, că suntem culmea!