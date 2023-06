Neymar a recunoscut că și-a înșelat iubita însărcinată. Mesajul transmis de starul de la PSG pentru Bruna Biancardi

Numele lui Neymar se află pe primele pagini ale publicațiilor din Brazilia, după ce fotbalistul a fost acuzat că și-a înșelat iubita însărcinată. Atacantul de la PSG a vrut să pună capăt tuturor articolelor privind infidelitatea sa și i-a transmis logodnicei sale un mesaj. Fotbalistul și-a cerut scuze în mod public față de Bruna Biancardi, cu care formează un cuplu de mai bine de doi ani. Neymar a mărturisit că s-a simțit obligat să facă acest pas și că gestul său nu are niciun fel de explicație. Starul campioanei Franței ar fi avut o aventură cu Fernanda Campos, un influencer din Brazilia.

„Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu trebuia să-mi dau seama ce am făcut, dar am nevoie de tine în viaţa noastră. Am văzut cât de expusă erai, cât de mult te durea totul şi cât de mult îţi doreai să fii alături de mine. Am făcut o greşeală. Am greşit. Îndrăznesc să spun că fac greşeli în fiecare zi, pe teren şi în afara lui”, a scris Neymar pe Instagram.

Neymar își cere scuze public față de Bruna Biancardi

Atacantul a susținut că toate greșelile pe care le face în viața personală le va rezolva alături de familia sa. De asemenea, Neymar a subliniat că Bruna Biancardi a fost afectată de ultimele zvonuri care au circulat privind aventura pe care a avut-o. Starul de la PSG a mai adăugat că atunci când greșelile sale devin publice, ar trebui ca scuzele să fie și ele prezentate tot în spațiul public. Mesajul postat de Neymar este însoțit de o poză în care fotbalistul apare alături de iubita sa însărcinată.

„Toate acestea au afectat una dintre cele mai speciale persoane din viaţa mea. Femeia pe care visez să o am alături de mine, mama copilului meu. Afectează intimitatea într-un moment atât de special. Mi-am cerut deja scuze pentru greşelile mele, pentru această expunere inutilă, dar mă simt obligat să vorbesc public. Nu-mi pot imagina viaţa fără tine. Dragostea noastră pentru copilul nostru va fi mai puternică, dragostea noastră reciprocă ne va întări”, a scris Neymar pe Instagram.