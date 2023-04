Cum arată topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Europa

Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Europa este următorul:

1. Kylian Mbappe – 6 milioane de euro / lună

Mbappe este cel mai bine cotat fotbalist din lume, fiind evaluat de Transfermarkt la 180 de milioane de euro. A fost la un pas să semneze cu Real Madrid în vara anului trecut, iar presa de specialitate publică din nou informații despre interesul grupării de pe Santiago Bernabeu pentru el. La doar 24 de ani, Mbappe are un CV impresionant, iar reușitele sale vorbesc de la sine. El este deja campion mondial cu Franța și are și o finală de Mondial pierdută, anul trecut, contra Argentinei. A marcat 7 goluri pentru PSG în acest sezon în Champions League, 5 în Cupa Franței și 19 în Ligue 1. De altfel, e considerat principalul favorit să devină golgheterul Ligue 1 în acest sezon. Specialiștii în pariuri online îi oferă cota 1.40, în timp ce Jonathan David, jucător care are același număr de goluri marcate, are cota 3.50. Alexandre Lacazette (cota 11.00), Wissam Ben Yedder (cota 11.00), Folarin Balagoun (cota 14.00) și Lionel Messi (cota 21.00) sunt și ei pe lista cu favoriți.

2. Neymar – 3.6 milioane de euro / lună

Ajuns la 31 de ani, Neymar încă deține recordul celui mai scump transfer din istoria fotbalului, fiind cumpărat de PSG de la FC Barcelona cu 222 de milioane de euro. Chiar dacă evoluțiile sale nu au fost în totalitate convingătoare și nu au ajutat PSG să câștige Champions League, Neymar rămâne unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume. Problemele medicale l-au împiedicat însă să joace la potențialul pe care l-a arătat în perioada FC Barcelona. În acest sezon are însă 13 goluri și 11 pase decisive în meciurile disputate pentru PSG în Ligue 1. Și despre viitorul său se discută intens în presa internațională.

3. Leo Messi – 3.6 milioane de euro / lună

Starul argentinian a ajuns la PSG în urmă cu aproape doi ani din postura de jucător liber de contract, după ce înțelegerea sa cu FC Barcelona a ajuns la final. După un start mai greoi, Messi a început să joace din ce în ce mai bine și să arate că încă mai poate juca la nivel maxim. În plus, Cupa Mondială câștigată la finalul anului trecut cu naționala Argentinei reprezintă încununarea unei cariere de succes. Fără niciun dubiu, Messi este unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie și se bucură de respectul fanilor din întreaga lume. El este și unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume, conform topului realizat de Forbes.

4. Eden Hazard – 2.25 milioane de euro / lună

După transferul la Real Madrid, Hazard a dezamăgit crunt și a ajuns rezervă pe Santiago Bernabeu. În acest sezon a disputat doar 296 de minute, în care a reușit un gol și o pasă decisivă. Deși e departe de statutul pe care îl avea la Chelsea, Hazard a anunțat că vrea să-și ducă la bun sfârșit contractul pe care îl are cu Real Madrid, ce va expira în vara lui 2024.

5. Robert Lewandowski – 2.17 milioane de euro / lună

Atacantul polonez a beneficiat de un salariu important în momentul în care s-a despărțit de Bayern Munchen pentru a semna cu FC Barcelona. Este golgheterul catalanilor în La Liga și se pregătește să câștige titlul cu gruparea de pe Camp Nou. În cupele europene însă, nu a putut să o ajute pe FC Barcelona să ajungă prea departe, dar rămâne unul dintre cei mai buni atacanți din istoria recentă.