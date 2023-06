Emma Răducanu formează un cuplu cu fiul unui miliardar. Noul iubit al sportivei a fost aproape de a semna cu PSG

Emma Răducanu, în vârstă de 20 de ani și locul 128 în ierarhia WTA, are o nouă relație. Noul iubit al jucătoarei de tenis cu origini în România este Carlo Agostinelli, un tânăr în vârstă de 21 de ani, fiul unui miliardar. Carlo este și fotbalist și joacă pe postul de atacant la echipa Universității Stanford. Noul iubit al campioanei de la US Open 2021 este băiatul omului de afaceri italian Robert Agostinelii, care are o avere estimată de Fobes la un miliard de dolari.

Carlo Agostinelii s-a născut la Paris și chiar a dat probe pentru a jucat la PSG, în trecut. Tânărul fotbalist a marcat de 12 ori pentru echipa Universității Stanford în cele 19 meciuri în care a jucat sezonul trecut. Emma Răducanu și noul ei iubit s-au afișat în repetate rânduri împreună. Cei doi au postat mai multe imagini pe rețelele sociale, luna trecută, când au mers în vacanță în Ciudad de Mexico. Jucătoarea de tenis și Carlo au stat împreună într-un apartament în valoare de două milioane de lire sterline.

Emma Răducanu nu va participa la turneul de la Wimbledon

Emma Răducanu s-a operat și încă se recuperează după intervențiile chirurgicale de la mâini și gleză. Sportiva a ratat turneul de la Roland Garros și a anunțat că nu va participa nici la Wimbledon. Campioana de la US Open 2021 le-a spus fanilor ei că va sta departe de terenul de tenis preț de câteva luni. Mai mult decât atât, și participarea sa la turneul de Grand Slam din Statele Unite este incertă în acest moment, competiție care se va desfășura între 28 august și 10 septembrie.

„Sunt dezamăgită că sunt nevoită să anunţ că voi lipsi în următoarele câteva luni. (…) Mă doare să ratez turneele de vară” a scris jucătoarea în vârstă de 20 de ani pe contul ei de Instagram, fără să precizeze când va reveni. „Să te recuperezi, Emma, şi să revii mai puternică” a fost mesajul transmis de organizatorii turneului de la Wimbledon.