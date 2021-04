Geneticianul Mircea Iliescu a explicat că virusul SARS-CoV-2 este mult mai infecțios decât se aștepta lumea, fapt ce va necesita o imunizare mult mai mare a populației față de ce se credea inițial.

Acesta a mai precizat că este foarte posibil ca omenirea să trăiască în viitorul apropiat cu COVID-19 la fel ca și cu o gripă.

Ce trebuie manționat eete faptul că există posibilitatea ca rapelurile să fie periodice pentru ca vaccinul să poată facă față și la noile tulpini care vor apărea, iar potrivit cercetătorului de la Cambridge, masca va mai fi prezentă în viața noastră o buna perioadă de timp.

Imunitate de grup

Marea Britanie ar urma să atingă imunitatea de grup în aceste zile, conform unui studiu al University College of London. Ar fi primul stat european care ar ajunge la acest obiectiv, după ce a vaccinat masiv populația în ultimele luni.

Potrivit proiecțiilor, aproximativ 75 la sută din populație ar urma să fie protejată împotriva SARS-COV2, prin vaccinare sau prin vindecarea de boală. Această proporție este considerată de experți suficientă pentru a spune că s-a ajuns la imunitatea de turmă.

Mircea Iliescu, genetician român la Universitatea Cambridge, a explicat la Digi24 că studiul acesta reprezintă o modelare, adică cu datele existente, cercetătorii încearcă să prezică ce va fi.

„Ne bazăm pe toate datele, pe cât de mult se răspândește virusul, pe datele pentru alte pandemii și încercăm să venim cu o predicție. E foarte bine să venim cu cât mai multe studii de acest fel, dar nu cred că am ajuns la această imunitate de masă și mulți alți specialiști au spus că e încă prematur să discutăm. Adică n-ar trebui să începem să discutăm acum despre când nu vom mai avea mască, despre cum vom fi exact ca înainte”, a explicat cercetătorul.

Potrivit lui Mircea Iliescu, o imunizare în masă ar necesita măcar 80% din populația unei țări.

„Vom trăi cu COVID ca cu gripa”

„Probabil că avem nevoie să vaccinăm spre 80 la sută din populație, adică să începem să-i vaccinăm și pe cei sub 16 ani, dar nici atunci nu înseamnă că nu vom avea o anumită răspândire. Deci, nu cred că putem discuta acum despre acel Sfânt Graal, adică zero cazuri. Putem însă tinde spre asta și cel mai important, putem avea spre zero cazuri în spitale. De fapt, asta ne dorim foarte mult”, a punctat geneticianul Mircea Iliescu