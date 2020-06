Doliu în fotbalul românesc. A încetat din viață, la vârsta de 67 de ani, un antrenor foarte popular, Ionuț Popa. În ultimele luni, „Popică” s-a luptat cu o boală necruțătoare și nu a putut să fie salvat de medici. Tehnicianul renunțase la activitatea profesională în urmă cu un an și trei luni, din cauza problemelor de sănătate.

Ionuț Popa a suferit un stop cardio-respirator la data de 9 iunie și a fost dus la Spitalul Județean Arad. A fost transferat pe secția ATI, a stat în comă, apoi în moarte cerebrală până astăzi.

La începutul anului trecut, Ionuț Popa a început să se simtă rău și a consultat mai mulți medici din Cluj-Napoca, Iași, Arad și Viena. La început, antrenorului i s-a spus că are o semipareză facială, dar problemele nu au dispărut, chiar dacă Popa a făcut câteva ședințe cu un fizioterapeut. Medicii au crezut că ar fi vorba despre un atac cerebral sau un infarct miocardic și i-au spus antrenorului să renunțe la fotbal.

A fost momentul în care Ionuț Popa a plecat de la UTA. „Am probleme de sănătate. Nu știe nimeni ce am. Am făcut două RMN-uri, am fost la mai mulți doctori. Am probleme cu ochiul, am avut amețeli, dureri de cap. Ar putea să fie de la vreo lovitură sau de la nervi, stres. Nu mă simt bine. Săptămâna viitoare o să fac o spectroscopie. Asta se face la cap pentru a determina dacă este totul în regulă. O să vedem apoi ce și cum”, anunța tehnicianul anul trecut.

La începutul acestui an, Popa declara că este foarte îngrijorat in cauza stării sale de sănătate. Cum mă simt? Ca un om bolnav, dar poate că asta îmi este soarta. Am fost pe la o grămadă de medici, dar… (Oftează) Of, cum este viața asta. Chiar nu vreau să pară acum că mă plâng în presă. Departe de mine acest gând, dar nici eu nu știu dacă se mai pot face multe pentru mine. Din păcate, medicii nu îmi pot face operația la cap, iar acest lucru îmi complică mult starea de sănătate. Sunt foarte trist din această cauză”, afirma omul de fotbal pentru prosport.