New York Times a dat lovitura. Aproape 90% dintre abonamentele ziarului sunt de acum digitale. Este anunţul cotidianului american care și-a publicat câștigurile trimestriale. Numărul de abonați la ziarul tipărit a scăzut ușor față de anul precedent la 833.000.

New York Times a dat lovitura! A ajuns la 7,5 milioane de abonaţi la sfârşitul anului 2020

The New York Times a înregistrat o creştere de peste 2 milioane de abonaţi. În cei patru ani cu Donald Trump la Casa Albă, The New York Times aproape că şi-a triplat portofoliul de abonaţi.

„2020 a fost un an seismic pentru știri”, a declarat Meredith Kopit Levien, președinte și director executiv. Şi continuă: „Nevoia de jurnalism independent și de calitate a fost acută. Ne-am mobilizat pentru a satisface această nevoie cu energia și rigoarea”.